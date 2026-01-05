Sanders, nuevo líder, pero Canet resiste

Hace un año, Daniel Sanders forjó su victoria en el Dakar exhibiendo su poder en las primeras etapas y dosificando luego su ventaja para llevarse su primer Touareg. El plan del australiano en esta 48ª edición del rally era más o menos el mismo, pero se ha encontrado con un obstáculo inesperado: Edgar Canet, que debuta en el equipo de fábrica de KTM tras ganar la categoría de Rally2 en su primer Dakar, no quiere ser escudero de ‘Chucky’.

Este lunes, en la segunda y larga segunda etapa del Dakar 2026, con 400 kim de especial cronometrada y otros 100 de enlaces, Sanders ha brillado con luz propia y ha tirado de galores para llevarse su primer triunfo parcial y el liderato.

Lo ha logrado gracias a las bonificaciones por abrir pista junto a Canet, que había arrancado delante tras su victoria el día anterior y al que ha dado caza rápidamente para pasar a rodar juntos buena parte del recorrido.

La victoria deja al jefe de filas de KTM como nuevo líder, pero Canet, que ha sufrido dos caídas, resiste y se queda a solo medio minuto en la general. Queda mucho Dakar por delante y nada está decidido, pero de momento la escuadra 'orange' tiene dos bazas al frente de la carrera.

Tosha Shareina, que en la última edición fue la peor ‘pesadilla’ de Sanders y terminó como subcampeón con Honda, también sigue en la batalla, con sus aspiraciones intactas, al igual que su compañero Ricky Brabec, campeón en 2020 y 2024, que hoy ha sido el más rápido en meta, aunque finalmente ha cedido en la clasificación por los bonus de Sanders y Canet.

El valenciano ha llegado a comandar la etapa, pero Brabec le ha dado caza y luego le ha mantenido a raya. Schareina es cuarto provisional en el rally, con 4:41 minutos cedidos respecto a Sanders.

"Después de la primera etapa me recoloqué la nuca y me fui a descansar. Hoy la navegación fue difícil en algunos tramos, pero corregimos rápidamente los errores sin perder demasiado tiempo y manteniendo un buen ritmo, sin correr riesgos. Alcancé a Edgar después de unos cien kilómetros y a partir de ahí se complicó, se mantuvo en mi rueda y debió de pasárselo bien aprendiendo así, entre el polvo. También me ayudó a resolver algunos errores", valoraba Sanders al final de la jornada.

Por su parte, Canet explicó sus problemas durante la especial: "Cuando abres pista, no es fácil ver todas las piedras y he chocado con una. Me he caído una vez y me he golpeado contra un árbol para evitar unos dromedarios. Pero por lo demás, todo bien. Daniel ha realizado un gran trabajo abriendo pista más o menos durante la mitad de la jornada. La navegación era difícil y hemos tenido que parar varias veces para encontrar la pista. Pero no hemos perdido mucho tiempo y en las zonas de parada hemos podido ver a cuánto se encontraban nuestros rivales. Estoy contento con nuestra navegación y nuestro ritmo. Seguimos en la pugna".