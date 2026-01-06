El Equipo Cortizo refuerza su plantilla con dos nuevos escaladores

El Equipo Cortizo confirmó en la mañana de ayer la incorporación de Antonio González y Aimar Tadeo, dos escaladores con una dilatada trayectoria en la categoría que reforzarán su plantilla para el nuevo curso.

Antonio González (El Royo-Soria, 2003) firma por la escuadra dirigida por Marcos Serrano procedente del filial del Caja Rural, equipo al que se unió en la última campaña tras la desaparición del Polti-Kometa sub-23, club en el que había militado desde categoría júnior. En las filas del Caja Rural Alea, González se adjudicó en la Antzuola Saria y la Ataun San Martin Proba. Además, fue uno de los protagonistas de la pasada Volta a Galicia en la que terminó sexto de la general después de lograr sendos segundos puestos en la contrarreloj inaugural de Ribadumia y en la etapa reina de Barreiros. El corredor soriano, que ocupará plaza élite, celebra unirse «a uno de los mejores equipos de la categoría» y se muestra «ilusionado» ante su nuevo reto.

El Padronés también incorpora a Aimar Tadeo (Lakuntza-Navarra, 2004) procedente del Euskadi Fundazioa, filial del Euskaltel. Su potencial como escalador quedó patente el pasado mes de mayo en Vigo en la carrera que ponía el punto final a la última edición de la Copa de España. Allí fue segundo, por delante de Pablo Ortega, quien también fue anunciado hace unos días como nuevo corredor del Cortizo.

Aimar Tadeo destaca su predilección «por la escalada» y por mostrarse «activo en carrera yendo al ataque», algo que coincide con la filosofía del Padronés. «Este año espero alcanzar la regularidad que eché en falta la pasada campaña y daré lo mejor de mí para ayudar al equipo y conseguir la deseada victoria», explica. Con los fichajes de Antonio González y Aimar Tadeo, que se suman a los ya conocidos de Pablo Ortega y Samuel Fajardo, el Cortizo ya cuenta con 10 corredores confirmados en su plantilla, entre los que también se encuentran los renovados Presley Evans, Adam Strejcek, Iván Belmonte, Jordi Artigues, Óscar Fuentes y Martin Solhaug.