Rally
El español Tosha Schareina gana la tercera etapa del Dakar en motos y se acerca al líder Sanders
El piloto valenciano, segundo el pasado año, logra así la tercera victoria de su carrera en la exigente prueba
EFE
El español Tosha Schareina (Monster Energy Honda) se impuso este martes en la categoría de motos de la tercera etapa del Dakar 2026 con salida y llegada en Alula, con 422 kilómetros cronometrados, con lo que se sitúa tercero en la general a poco más de un minuto del líder, el australiano Daniel Sanders (Red Bull KTM Factory).
Schareina, segundo el pasado año, logró así la tercera victoria de su carrera en el Dakar, tras el prólogo de la edición de 2024 y la undécima etapa de la edición de 2025 en el Empty Quarter, y pese a una caida junto a un árbol demostró que de nuevo es uno de los claros aspirantes a luchar por la victoria final, que recayó en el corredor 'aussie'.
De momento es tercero a 1:13 de Sanders, al que aventajó en 3:28, y a tan sólo seis del estadounidense Ricky Brabec, también del equipo oficial Honda y ganador en 2024, que fue segundo esta jornada a 2:17. Queda casi todo el rally, pero todo apunta a que este trío será el que vuelva a ser el que se juegue el triunfo.
Por contra, el también español Edgar Canet (Red Bull KTM Factory), ganador del prólogo y de la primera etapa, cedió demasiado tiempo (11:44) y es cuarto en la general a 8:46, justo por delante del argentino Luciano Benavides, de la misma estructura (está a 11:06) diferencias que aún les permite mantenerse a la expectativa de progresar ante la etapa 'marathon' del miércoles.
