La fórmula del Obradoiro para repetir victoria en Palencia

El Monbus Obradoiro afronta este miércoles, a las 20.30 horas, su segundo partido en el Pabellón Municipal de Palencia en apenas cuatro días. Tras sellar su duodécima victoria consecutiva en liga gracias a una remontada para el recuerdo, los pupilos de Diego Epifanio quieren extender su gran estado de forma con un nuevo triunfo ante el Súper Agropal Palencia en Copa España. De hacerlo, el Obra sellaría su clasificación a las semifinales de la competición copera.

El pasado domingo el Monbus Obradoiro demostró que es un candidato muy serio en la lucha por el ascenso. Cuando todo parecía perdido, con una desventaja de once puntos al término del tercer cuarto, el cuadro santiagués tiró de oficio y personalidad para terminar sacando un triunfo de valor incalculable. En el peor momento del Obra, fueron varias las claves que sostuvieron al equipo y le permitieron llegar con vida a un último periodo donde el fondo de armario y la defensa fueron fundamentales.

Con la lección aprendida y con la tranquilidad que otorgan los resultados, el equipo buscará este miércoles explotar la fórmula que hizo posible la victoria liguera en Palencia para sellar su clasificación a semifinales de Copa España.

La plantilla obradoirista, a la derecha, celebra el triunfo liguero ante el Súper Agropal Palencia. / Área 11

Un Galán imparable

Una de las principales claves del triunfo fue el rendimiento de Alejandro Galán, el cual destacó por encima del resto de sus compañeros. En una actuación sobresaliente, el interior obradoirista se erigió como el gran protagonista ofensivo de su equipo, firmando 22 de valoración, con 21 puntos y 3 rebotes.

Más allá de las estadísticas, su encuentro sirvió como un golpe en la mesa para dejar atrás esas críticas que surgieron sobre su figura durante el inicio de la temporada. Ya queda lejos esa versión de Galán, sin confianza y dubitativo en el tiro, que ha dejado paso a una imagen mucho más decisiva y diferencial.

El jugador extremeño lideró la ofensiva del Obradoiro en el momento más crítico del duelo. Al comienzo del último cuarto, con once abajo en el marcador, Galán anotó ocho puntos para firmar un parcial de 0-16 a favor de los suyos.

Fondo de armario

Si algo caracteriza a este Monbus Obradoiro es la profundidad de su plantilla. El cuadro santiagués marcó la diferencia ante el Súper Agropal Palencia gracias a la participación de los hombres que partieron desde el banquillo.

El recién llegado Micah Speight fue un auténtico quebradero de cabeza para la defensa local con sus constantes entradas a canasta y con su continúa amenaza exterior. El base estadounidense firmó 14 puntos —segundo máximo anotador del equipo—, claves para mantener al Obra en el partido durante los tres primeros periodos.

De izquierda a derecha: Grela, Brito, Dos Anjos, Kravic y Etxeguren celebran el triunfo frente a Leyma Coruña. / Jesús Prieto

En la pintura, Dejan Kravić volvió a ser una pieza fundamental en la rotación de Diego Epifanio. Con 6 puntos y 5 rebotes, el interior dio estabilidad y solidez al cuadro picheleiro, terminando el encuentro como el segundo jugador con más minutos (23), solo por detrás de Leo Westermann (24).

Además del impacto numérico, el banquillo obradoirista terminó siendo clave en momentos de máxima tensión. Diogo Brito fue decisivo en el instante más determinante del duelo, taponando sobre la bocina un intento de triple de Tobías Borg que hubiese significado la derrota visitante.

Defensa férrea

Después de encajar 20 o más puntos por cuarto durante los tres primeros, el Obradoiro decidió ponerse el mono de trabajo de cara a los últimos diez minutos de encuentro. La intensidad y mentalidad del cuadro compostelano en el último periodo inhabilitó la ofensiva palentina, que, después de anotar 14 puntos en los últimos cinco minutos del tercer tiempo, vio como su producción anotadora quedó limitada a 2 puntos en los primeros cinco minutos del cuarto.

Un cambio de mentalidad que acabó siendo fundamental para cosechar otra victoria y que redujo a 15 la anotación palentina en el cuarto cuarto —el más bajo de todo el partido—. La combinación entre acierto, profundidad y compromiso colectivo fue la fórmula perfecta para remontar el partido, y será el plan a seguir para repetir el asalto al Municipal de Palencia.