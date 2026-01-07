El Obradoiro se despide de la Copa España tras caer ante el Súper Agropal Palencia

Hasta aquí la aventura del Monbus Obradoiro en la Copa España. El equipo santiagués cayó ante un Súper Agropal Palencia que, como ocurrió en el choque de liga, llegó a dominar de forma amplia y terminó sufriendo en un último cuarto igualadísimo. Esta vez el marcador sonrió a los locales que de este modo se toman la revancha del duelo liguero del pasado domingo, en el que el cuadro de Epi levantó una desventaja de once puntos para helar al feudo palentino (85-87). Primera derrota del Obradoiro desde el 4 de octubre que pone fin a una racha de catorce encuentros con victoria entre todas las competiciones.

Monbus Obradoiro volvía a verse las caras con Súper Agropal Palencia, al que derrotó por la mínima en el encuentro liguero del fin de semana. Una victoria que parecía haberle dado alas a los de Diego Epifanio que en los primeros dos minutos de partido anularon por completo el ataque local (0-6). Poco a poco, sin embargo, los palentinos reajustaron sus líneas, se sacudieron la presión del conjunto gallego y no solo consiguieron neutralizar la renta de Obradoiro, sino que le dieron por completo la vuelta a la situación, firmando un parcial de 12-0 que obligó a Diego Epifanio a parar el partido. Tres minutos y medio llevaba los suyos sin ver aro y aún estarían otro antes de que Andersson consiguiese romper la sequía con un dos tiros libres. Por suerte, la defensa sí había empezado a funcionar tras el tiempo muerto y los locales tampoco encontraban ahora situaciones cómodas de tiro. Pero fue Súper Agropal Palencia el que consiguió encontrar antes soluciones y lo hizo en el tiro exterior, desde donde rompió la defensa de su rival para volver a ampliar su ventaja. Se fueron los locales esta vez hasta los 12 puntos a falta de 1´29 para el final del cuarto, aunque en esa recta final se recompuso un poco Monbus Obradoiro, que firmó un parcial de 0-4 que le devolvía cierta confianza (22-14).

Ya en el inicio del segundo cuarto, Quintela seguía dando vida a los gallegos, pero lo cierto era que el equipo de Diego Epifanio seguía sufriendo de lo lindo. No conseguían los gallegos sacudirse la presión de un Palencia que apenas les dejaba tocar la pelota. Y cuando lo hacían, acababan perdiéndola fácilmente o fallando en sus lanzamientos. Todo un cúmulo de despropósitos que no desaprovechaba el equipo local, que seguía castigando a su rival desde el exterior para volver a abrir la brecha hasta los 13 puntos (30-17, minuto 13).

Diego Epifanio, durante un tiempo muerto del Monbus Obradoiro. / Área 11

El tiempo muerto de Diego Epifanio y los cambios en defensa parecía que permitían a los suyos cortar un poco la sangría, aunque los errores en ataque seguían condenando al equipo y los palentinos iban poco a poco ampliando su renta (35-19, minuto 16). Pero no bajaron los brazos los gallegos, que iban creciendo desde atrás y veían como Speight y Barrueta metían al equipo en el partido reduciendo un poco las diferencias en la recta final (44-32).

Súper Agropal Palencia se mantenía firme en la zona en el inicio del tercer cuarto, saliendo bien al contraataque para mantener su renta en el marcador prácticamente intacta ante un Monbus Obradoiro que solo conseguía anotar de la mano de Andersson que, con tres triples consecutivos, impedía que los suyos se fuesen definitivamente del partido (50-41, minuto 23).

Aguantaban los gallegos y Speight, Quintela y Barrueta se unían a la fiesta de los triples para poner a los suyos a solo 0cuatro puntos del rival cuando se alcanzaba el ecuador del cuarto (54-50). Sin embargo, no aguantó demasiado tiempo la intensidad el conjunto gallego, que en otro arreón de los locales volvía a verse con diez puntos de desventaja en el marcador a tras minutos para el final del cuarto (62-52). Pero el partido se jugaba ahora a pequeñas rachas y Monbus Obradoiro replicaba de nuevo para asumir el control, imponer su ritmo y firmar un parcial de 0-7 que le colocaba a solo tres puntos de su rival para afrontar el cuarto decisivo (62-59).

La emoción estaba servida. Y el último cuarto comenzó con un ritmo trepidante por parte de ambos equipos. Súper Agropal Palencia parecía que volvía a escaparse al inicio, pero Monbus Obradoiro reaccionó a tiempo, frenó a su rival y consiguió colocarse por delante en el marcador por primera vez desde el inicio del partido (64-66, minuto 32). A partir de ahí, los palentinos trataban de recuperar el control y lo hacían desde la defensa, cortando de raíz las vías de penetración de su rival. Tampoco daban facilidades los de Diego Epifanio y en los siguientes cuatro minutos el marcador apenas se movía. Solo una canasta de los locales para poner el 66-66 hizo trabajar al árbitro anotador. Sin embargo, eran los de Natxo Lezkano quienes conseguían finalmente sacudirse la presión el rival para firmar dos tiros libres y un triple que, tal y como estaban las cosas, parecían de oro al situar a Palencia con cinco de renta a 2´50 para el final. Pedía tiempo muerto Epifanio, pero a la vuelta, el segundo triple consecutivo de Jakovics ponía el 74-66 y obligaba a los gallegos a echar el resto. Sin embargo, Palencia supo manejar esa renta a la perfección para hacerse con el triunfo y el billete a la Final Four.

El adiós a la Copa España también supone la pérdida de un posible beneficio en los playoffs de ascenso. Y es que el ganador de la competición copera, además de levantar el trofeo, goza de factor cancha en todas sus futuras eliminatorias de ascenso. Tras el periplo por Palencia, el Monbus Obradoiro pone ahora rumbo a Galicia. El cuadro de Diego Epifanio volverá a afrontar un nuevo desplazamiento, este mucho más cómodo que el viaje a Palencia, al tratarse del Pazo dos Deportes Paco Paz del Club Ourense Baloncesto.