El Compostela desafía una barrera que no supera desde 2022

Después de vencer al Somozas en el último partido del 2025, el Compostela se acerca a una frontera que no cruza desde 2022. El equipo picheleiro afronta este sábado la posibilidad de enlazar cuatro triunfos consecutivos en el campeonato de liga, una racha que no firma desde su etapa en Segunda Federación. Para ello, deberá superar al Estradense en un duelo que se disputará en el Municipal de A Estrada a partir de las 16.30 horas y que puede servir para confirmar el mejor momento de la campaña blanquiazul.

En un diciembre perfecto, la esedé acabó con todo tipo de dudas después de vencer a tres rivales de la zona noble de la tabla. El mes comenzó con un vital triunfo ante el Arosa en el duelo por el liderato (1-0), siguió con una sólida victoria en Elviña (0-1) y terminó con la guinda perfecta: goleada al Somozas para afrontar el parón navideño (3-0). Nueve puntos, cinco goles a favor, ninguno en contra y tres partidos seguidos ganando. Una racha que no firmaba desde las tres primeras jornadas de esta misma temporada cuando venció a Barco (2-0), Boiro (1-3) y Cambados (2-1).

Una dinámica positiva que permite al Compos distanciarse de sus perseguidores, dejando a ocho puntos al Racing Villalbés, segundo clasificado. Este fin de semana, en A Estrada, el cuadro blanquiazul no solo busca dar un golpe crucial en la lucha por el ascenso, sino que persigue extender su racha a los cuatro triunfos consecutivos, algo que no logra desde la campaña 2022/23.

Último precedente

Por aquel entonces, el Compostela, que competía en Segunda Federación, encadenó seis victorias seguidas en el campeonato liguero entre el 30 de octubre (J. 9) y el 11 de diciembre de 2022 (J. 14). Tras un inicio de temporada irregular, el equipo dirigido en aquel entonces por Fabiano superó a Bergantiños (1-2), Gimnástica Torrelavega (1-0), Arenteiro (0-1), Avilés Industrial (4-0), Palencia Cristo Atlético (0-2) y Valladolid Promesas (2-0) de forma consecutiva.

Partido entre el Arenteiro y Compostela. / FDV

Un empate frente al CD Laredo en tierras cántabras terminó con la exitosa ráfaga de resultados, aunque no debilitó la trayectoria de un equipo que terminó la liga, ya sin Fabiano, en puestos de playoff. La extraña salida del preparador brasileño y la inestabilidad deportiva condenaron el tramo final de campaña del cuadro blanquiazul, el cual se despidió del sueño del ascenso en una traumática eliminatoria ante el SD Tarazona.

Las rachas del último ascenso

En su última temporada en Tercera División, la 2019/20, el Compostela también se aferró a las buenas dinámicas de resultados para conseguir el ascenso. Hasta en cuatro ocasiones el equipo santiagués enlazó tres victorias de manera consecutiva y entre enero y febrero atravesó por el mejor momento de la temporada, encadenando cinco partidos con triunfo. Arenteiro (3-0), Alondras (1-0), Somozas (1-2), Barco (0-5) y Bergantiños (1-0) sucumbieron ante la solidez y el colmillo de un Compos que, posteriormente, confirmó su ascenso a la Segunda División B tras imponerse en el playoff a Barco y Ourense CF.

La plantilla del Compostela celebra en Balaídos el ascenso a Segunda División B. / ECG

Al igual que el Compos de Secho, aquel equipo vivió un punto de inflexión en un diciembre perfecto en el que sumó pleno de victorias. Como este año, la esedé inició el mes con una importantísima victoria ante el Arosa, continuó con una sufrida victoria frente al Pontellas y concluyó con un 2-0 contra el Choco. Nueve puntos, seis goles a favor, ninguno en contra y una racha que permitió al Compostela irse al parón navideño como líder en solitario.

Las similitudes entre aquella temporada y la actual van más allá. Y es que el equipo de Yago Iglesias después de las primeras quince jornadas registraba un total de 35 puntos, los mismos que suma en la actualidad el conjunto dirigido por Secho Martínez. Ante el Estradense el Compos espera que esa cifra aumente hasta los 38, superando así una barrera de victorias (4) que no supera desde el 2022.

Una hazaña que, de firmarla, el cuadro blanquiazul sellaría por fin, después de cuatro intentos fallidos. El último, tras las tres primeras jornadas de la presente campaña, fue frustrado por un empate ante el Céltiga (1-1).

Anteriormente, el Compos fue incapaz de sumar su cuarto triunfo consecutivo en liga después de ganar tres partidos seguidos en varias ocasiones en Segunda Federación. Con Secho en el banquillo, el equipo resucitó y estuvo a punto de salvar la categoría. Tal fue la reacción del conjunto santiagués que encadenó varios partidos ganando, frente a Salamanca (1-0), CD Laredo (0-3) y Gimnástica Torrelavega(3-1).