Motociclismo
Fermín Aldeguer estará al menos cuatro meses de baja por una lesión
El piloto murciano será intervenido en Barcelona de una fractura del fémur por una caída entrenando en Valencia
Dioni García
Fermín Aldeguer, el piloto murciano que la temporada pasada, en su estreno en el Campeonato del Mundo de MotoGP, acabó octavo y logró una victoria, estará al menos cuatro meses de baja, en el mejor de los casos, por una fractura en la diafásis del fémur izquierdo como consecuencia de una caída sufrida mientras entrenaba en Valencia.
“Fermín Aldeguer sufrió una fractura en la diáfisis del fémur izquierdo durante un entrenamiento en Valencia y será operado mañana en Barcelona”, escribió el equipo Ducati Gresini Racing en sus redes sociales sobre el estado físico del murciano.
Por este motivo, el mejor Rookie de 2025 en el Mundial, se perderá los primeros meses de competición y, aunque aún falta conocer el resultado de la operación, que es determinante para estimar su tiempo de baja, no podrá competir hasta el próximo mes de mayo, en el mejor de los casos, puesto que tras la intervención tendrá que estar con el tobillo inmovilizado y sin poder apoyar el pie durante al menos dos meses, para después iniciar la fase de rehabilitación.
El calendario de 2026
El campeonato comenzará en Tailandia el próximo 1 de marzo, para después tener grandes premios en Brasil (22 de marzo), Estados Unidos (29 de marzo), Qatar (12 de abril), Jerez (26 de abril), Francia (10 de mayo), Cataluña (17 de mayo), Italia (31 de mayo), Hungría (7 de junio), República Checa (21 de junio), Holanda (28 de junio), Alemania (12 de julio), Gran Bretaña (9 de agosto), Aragón (30 de agosto), San Marino (13 de septiembre), Austria (20 de septiembre), Japón (4 de octubre), Indonesia (11 de octubre), Australia (25 de octubre), Malasia (1 de noviembre), Portugal (15 de noviembre) y Valencia (22 de noviembre).
