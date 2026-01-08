El Obradoiro presenta una nueva entrega del Partido Solidario junto a Gadis

Supermercados Gadis y Monbus Obradoiro saltan de nuevo a la pista para disputar el partido más solidario que, en este caso, enfrentará al equipo local con el HLA Alicante. Se cumplen trece años ya de esta alianza entre la empresa y el club compostelano a favor de personas en situación de vulnerabilidad.

Gadis donará 5 kilos de alimentos no perecederos por cada punto que se anote en el partido. Toda la recaudación se entregará al Albergue Xoán XXIII, que lleva a cabo una importante labor social en Santiago atendiendo a diferentes colectivos desfavorecidos, como las personas sin hogar.

Piña de la plantilla del Monbus Obradoiro después de vencer al Leyma Coruña en Sar. / Jesús Prieto

Gadis ha puesto en marcha una promoción hasta el viernes 16 de enero, con el fin de incentivar la asistencia al 13º Partido Solidario, en los supermercados de Santiago y en los de Meixonfrío, Negreira, Cacheiras, Ordes, Padrón, Bertamiráns y Teo. Por compras superiores a 40 euros, los clientes recibirán un vale que incluye un código con el que se podrá comprar un máximo de cuatro entradas a un precio especial de 10 euros cada una hasta completar aforo.

La grada del Multiusos Fontes do Sar, durante un partido del Obradoiro de esta temporada. / Jesús Prieto / Jes

Las entradas se pueden adquirir previamente a través de la página web del Monbus Obradoiro, en la que, antes de proceder al pago, hay que introducir el código que figura en el ticket entregado en Gadis. También podrán comprarse en las oficinas del club.

Con la participación en el Partido Solidario Gadis, en colaboración con Monbus Obradoiro, Gadis reafirma su apoyo a los colectivos más vulnerables y, al mismo tiempo, pone en valor la importancia de la práctica del deporte para fomentar la vida saludable. A través de esta iniciativa, la empresa ha donado más de 7.500 kilos de producto para ayudar a cubrir las necesidades de colectivos desfavorecidos.