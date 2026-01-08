Supercopa de España
Ter Stegen vuelve a Arabia Saudí para la final de la Supercopa
El portero anuncia en sus redes sociales que regresa a Yeda, tras abandonar la concentración para someterse a pruebas médicas en Barcelona
Si el Barça gana este domingo la Supercopa de España, será su capitán quien la levante al cielo de Yeda. Marc-André Ter Stegen ha anunciado en sus redes sociales que este viernes cogerá un vuelo de vuelta a Arabia Saudí, tras confirmar que las molestias que le obligaron a abandonar el martes la concentración azulgrana no revisten gravedad.
"Todo bien. Sesión matinal en Barcelona. Ahora, de vuelta a Yeda para unirme al equipo", ha publicado el portero en su cuenta de X, acompañando el texto de un vídeo en el que se le ve entrenando a pleno rendimiento, sin aparentes dificultades.
Pruebas médicas positivas
Se apagan así las alarmas encendidas cerca de la medianoche del domingo, cuando el Barça anunció que su capitán abandonaba la expedición tras el entrenamiento celebrado en Yeda. Ponía rumbo a Barcelona para someterse a pruebas médicas que midieran el alcance de la dolencia, mientras Diego Kochen tomaba un vuelo de urgencia a Arabia Saudí para ejercer de tercer portero en la semifinal contra el Athletic.
Finalmente, las evaluaciones de los doctores aportaron noticias tranquilizadoras, también para una hipotética salida del alemán en este mercado de invierno, dado que Joan Garcia le cierra la puerta de la titularidad en el equipo azulgrana. Deco ya había avanzado el miércoles, antes de la semifinal, que las molestias del portero "no eran importantes".
Suscríbete para seguir leyendo
- El restaurante de Santiago que ha enamorado a un conocido influencer gastronómico: 'Volveré, directo a mis favoritos
- III Feria de Antigüedades y coleccionismo, este sábado y domingo en el Outlet Área Central
- Buscan voluntarios para el cuidado de tres rebaños de cabras en Rianxo
- Buscan unos figurantes muy especiales para una «gran producción de época» que pronto se rodará en Santiago
- Lluvia de millones en Galicia con un repartido primer premio y un segundo casi íntegro en O Porriño
- Santiago abre las rebajas sin grandes colas y con tiendas cerradas por la huelga: «Ya no son lo que eran»
- Un hostelero gallego relanza la marca de agua que se sirvió en el «Titanic»
- Un estudiante de la USC con un 95% de discapacidad: «Creo que son un loitador»