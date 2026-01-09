El Compostela no se cierra a posibles refuerzos, pero pone el foco en el Estradense

Vuelta a la competición para la SD Compostela después de tres semanas de descanso merecido para el líder absoluto del Grupo I de Tercera RFEF. El conjunto picheleiro se mide este sábado a las 16.30 horas a todo un clásico de la categoría: el CD Estradense. Un duelo marcador por las fechas —primer encuentro de ambos equipos en el año 2026— y por el centenario del conjunto local, que vivirá en la jornada de mañana su gran fin de fiesta. Abierto al mercado, pero sin ningún fichaje cerrado, Secho Martínez y su equipo priorizan el reto en A Estrada ante uno de los equipos más potentes de la liga.

El técnico sonense espera «un partido y un escenario complicados» frente a un rival «marcado como difícil y donde tenemos que dar un paso hacia adelante». Secho conoce bien a un Estradense que ha podido observar en varios encuentros de esta campaña, así como también en los playoffs de ascenso del curso pasado. «Un equipo que tiene argumentos futbolísticos para poder recuperarse y volver a meterse ahí en la zona alta de la clasificación. Tiene jugadores que buscan el balón como Miguel, Brais Vidal... con un gran medio del campo», comentó.

El Compostela buscará aclimatarse lo mejor posible al Municipal de A Estrada. Por ello, el conjunto santiagués entrenó durante la semana en As Cancelas, campo de hierba artificial: «El campo del Estradense es el que es, lo respetamos al máximo. Han jugado muchos equipos y nos toca jugar allí». Un factor inherente a la competición que obligará al cuadro de Secho Martínez a «adaptarnos a lo que nos toque».

Dos bajas confirmadas

Referente a su equipo, el preparador blanquiazul no podrá contar con dos de sus futbolistas. Diego Rodríguez, el cual arrastra una lesión desde antes del parón navideño, se encuentra ya en la parte final de su proceso de recuperación. Por su parte, el canterano Marco Baña sufrió «un giro raro» y se someterá a pruebas médicas. «Ya ha tenido una lesión y tenemos que ser cuidadosos», aclaró. Pese a ello, Secho se mostró confiado: «Creo que lo hemos preparado bien, estamos muy centrados, muy conscientes de las dificultades y convencidos de que podemos hacerlo, pero tendremos que dar una muy buena versión futbolística para ganar allí».

Diego Rodríguez, primer jugador blanquiazul por la izquierda, entra a rematar un saque de esquina. / Jesús Prieto

«Yo creo que tenemos que igualar la energía, las ganas, la motivación, el saber dónde vamos a jugar, adaptarse bien al partido, a lo emocional y competir muy bien allí. La verdad es que ellos tienen ganas, pero yo creo que nosotros también tenemos muchas ganas de jugar este partido», manifestó el técnico.

«No tenemos a ningún jugador fichado»

El mercado de invierno también fue tema recurrente. El entrenador reconoció que el club está atento a posibles oportunidades, aunque sin perder el foco. «Estamos en el mercado, por supuesto, pero ahora mismo estamos muy centrados en el partido del Estradense». Insistió en que el club valora diferentes perfiles, siempre que encajen «en el presupuesto y en la plantilla».

Uno de los nombres que ha sonado con más fuerza en los últimos días ha sido el de David Rosón, centrocampista de 22 del CD Lugo, del cual diferentes fuentes revelan que ya está buscando piso en Santiago. Preguntado por su nombre, Secho fue contundente, aunque sin cerrar la puerta: «A día de hoy no hay ningún fichaje realizado ni cerrado».

En este contexto, la SD Compostela perseguirá este sábado su cuarta victoria consecutiva en el Municipal de A Estrada, donde un triunfo picheleiro podría ser crucial en la lucha por el ascenso directo. Antes de la disputa de la jornada, la esedé ocupa el primer lugar de la clasificación con una ventaja de ocho puntos respecto al Racing Villalbés, segundo clasificado.