Epi destaca el compromiso de la plantilla antes del derbi ante Ourense

Sin tiempo para el descanso, el Monbus Obradoiro afronta este sábado a las 19.00 horas un nuevo compromiso liguero después de un exigente doble duelo ante el Súper Agropal Palencia lejos de Santiago. Este fin de semana el conjunto compostelano vuelve a hacer las maletas para visitar, en este caso, al Club Ourense Baloncesto en el Pazo dos Deportes Paco Paz.

Diego Epifanio, técnico obradoirista, dejó claro en la rueda de prensa previa al encuentro, marcada por la autocrítica, la defensa del compromiso de la plantilla y el análisis de un rival “muy exigente", que el equipo busca recuperar su mejor versión tras la derrota sufrida en tierras palentinas en Copa España.

Un reto para Epi y los suyos que encaran este sábado su tercer partido en una semana agotadora donde no han disputado ningún encuentro como local. Los caprichos del calendario obligaron al Obradoiro a permanecer en Palencia en una estancia que duró cinco días durante las fechas navideñas. Epifanio valoró la actitud y la predisposición de su plantilla: ““Fueron los jugadores los que nos pidieron estar lejos de sus familias el Día de Reyes porque entendían que el partido era muy importante”. El entrenador subrayó que la decisión fue consensuada y destacó el grado de implicación del grupo: “Creo que habla mucho del compromiso de los jugadores”.

El técnico reveló que el cuerpo técnico debatió durante días cómo organizar los entrenamientos y la concentración durante estas fechas, pero que finalmente fueron los propios jugadores quienes decidieron permanecer en Palencia.

“No jugamos bien al baloncesto”

Epi no quiso relacionar este factor a la derrota y asumió responsabilidades tras la eliminación en Copa España. “Hay un momento en el que nosotros no jugamos bien al baloncesto”, reconoció. La escasa producción de los interiores y la falta de temple después de remontar una desventaja de 17 puntos lastró al Obra en los cuartos de final de la Copa. Las dificultades para “compartir el balón” fueron claves a la hora de manejar las posesiones ante una de las defensas más duras del campeonato.

La competición continúa para un Obradoiro que a partir de ahora centrará todos sus esfuerzos en la competición liguera. Diego Epifanio dejó claro el camino a seguir: “Solo me centro en lo que podemos controlar”. Dentro de ese plan, el técnico hizo hincapié en la necesidad de jugar bien al baloncesto, algo que “ha sido precisamente una de nuestras fortalezas”.

Derbi gallego

En principio, el preparador del Obradoiro podrá contar con todos sus jugadores para medirse al COB después de aclarar el estado de Westermann, que había generado dudas en el último duelo ante el Palencia. “Leo (Westermann) va a intentar entrenar con normalidad. Ayer pudo desarrollar trabajo normal y esperamos que hoy también pueda hacerlo”, comentó el técnico.

Finalmente, Epifanio analizó con detalle al Club Ourense Baloncesto, al que felicitó por su reciente clasificación para la Final Four de la Copa España. “Es un equipo que pisa mucho la pintura, con muy buen porcentaje en tiro de dos y el mejor equipo en rebote ofensivo”, señaló. Un conjunto que va con frecuencia a la línea de tiros libres y que obligará al Obra a realizar “un gran esfuerzo defensivo” para evitar segundas oportunidades.

Borrón y cuenta para el Obradoiro de Diego Epifanio tras la derrota en Copa. El cuadro picheleiro centra todos sus esfuerzos en vencer mañana en el Pazo Paco Paz para encadenar su décimo tercera victoria consecutiva en Primera FEB para seguir al acecho del líder, el Leyma Coruña, que juega el domingo (12.15) en la difícil cancha del HLA Alicante, cuarto clasificado.