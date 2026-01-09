Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
HospitaliñoMuseo DiocesanoAlba NogueiraLavacollaFeijóo
instagram

Horario y dónde ver gratis el derbi entre Obradoiro y Club Ourense Baloncesto este sábado

El partido se disputará en el Pazo dos Deportes Paco Paz de la ciudad de As Burgas

Un momento del partido disputado entre Obradoiro y Club Ourense Baloncesto el pasado 15 de marzo en el Pazo dos Deportes Paco Paz

Un momento del partido disputado entre Obradoiro y Club Ourense Baloncesto el pasado 15 de marzo en el Pazo dos Deportes Paco Paz / Iñaki Osorio

Rodrigo Paz

Rodrigo Paz

Santiago

Día marcado en rojo en el calendario este sábado para los amantes del baloncesto gallego, y es que a partir de las 19.00 horas, el Obradoiro de Diego Epifanio buscará una nueva victoria liguera que no solo le permita consolidar el segundo puesto de la clasificación, sino también seguir la estela del Leyma Coruña en un partido muy especial para los compostelanos, que, tras vencer al líder de Primera FEB el pasado 28 de diciembre en el Multiusos Fontes do Sar, volverán a medirse contra otro equipo gallego, el Club Ourense Baloncesto, que actualmente ostenta el decimosegundo puesto en la tabla clasificatoria.

¿Dónde ver gratis el partido entre Obradoiro y Club Ourense Baloncesto?

El partido, que tendrá lugar en el Pazo dos Deportes Paco Paz de Ourense, podrá seguirse tanto en el segundo canal de la Televisión de Galicia (TVG), la G2, como en la plataforma de streaming del ente autonómico AGalega.gal.

Emisión en abierto del partido del Deportivo de La Coruña

Asimismo, la TVG emitirá esta tarde, a partir de las 18.30 horas, en su canal principal, el partido de fútbol de Segunda División que enfrentarán Deportivo de la Coruña y Unión Deportiva Las Palmas en el estadio de Gran Canaria.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents