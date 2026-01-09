Horario y dónde ver gratis el derbi entre Obradoiro y Club Ourense Baloncesto este sábado

Día marcado en rojo en el calendario este sábado para los amantes del baloncesto gallego, y es que a partir de las 19.00 horas, el Obradoiro de Diego Epifanio buscará una nueva victoria liguera que no solo le permita consolidar el segundo puesto de la clasificación, sino también seguir la estela del Leyma Coruña en un partido muy especial para los compostelanos, que, tras vencer al líder de Primera FEB el pasado 28 de diciembre en el Multiusos Fontes do Sar, volverán a medirse contra otro equipo gallego, el Club Ourense Baloncesto, que actualmente ostenta el decimosegundo puesto en la tabla clasificatoria.

¿Dónde ver gratis el partido entre Obradoiro y Club Ourense Baloncesto?

El partido, que tendrá lugar en el Pazo dos Deportes Paco Paz de Ourense, podrá seguirse tanto en el segundo canal de la Televisión de Galicia (TVG), la G2, como en la plataforma de streaming del ente autonómico AGalega.gal.

Emisión en abierto del partido del Deportivo de La Coruña

Asimismo, la TVG emitirá esta tarde, a partir de las 18.30 horas, en su canal principal, el partido de fútbol de Segunda División que enfrentarán Deportivo de la Coruña y Unión Deportiva Las Palmas en el estadio de Gran Canaria.