ATLETISMO
El acento santiagués sonó con fuerza en el Mundial de Cross de Tallahassee: las gemelas Paniagua, las mejores españolas
Las gemelas Debris y Demeku Paniagua fueron las mejores españolas y con su actuación colaboraron al octavo puesto por países en la categoría sub-20
Las hermanas santiaguesas Debris y Demeku Paniagua, que corren en el Club Atletismo O Pino, ya eran noticia antes de dar sus primeras zancadas en el Mundial de Tallahassee (Estados Unidos) ya que se convirtieron en las primeras gemelas de la historia del atletismo español en disputar un Mundial de Cross. Hay dos casos de hermanas mundialistas de cross a lo largo de la historia: Susana y Rocío Ríos (que no coincidieron en un mundial) e Iris y Zulema Fuentes-Pila, que sí lo hicieron en tres ocasiones, la última en 2005, último precedente de hermanas mundialistas anterior a las Paniagua. En hombres sólo hay un precedente de gemelos: Carlos y Roberto García, que coincidieron en el mundial de 2006.
Pero de lo que solo ellas pueden presumir es de que las dos gemelas fueron las mejores españolas en un duro circuito de seis kilómetros. Y aunque ellas ya superaron retos importantes logrando, por ejemplo, el triunfo en la Carreira Pedestre de Santiago cuyo trazado es calificado por todos como de máxima dificultad, en esta ocasión se enfrentaron a un recorrido ondulado, con amplias rectas de césped y con una zona sobre arcilla roja serpenteante entre árboles que puso a prueba a las participantes. En cada vuelta las atletas se encontraron con cinco zonas de desafío, cada una de las cuales llevaba el sello de un paisaje o característica del estado de Florida: una montaña rusa (Rollercoaster, un enorme badén con gran pendiente), una zona de arena (que representa a las playas), otra de barro (Florida Coastline, que representa a la costa), otra de agua (que representa a Los Everglades y en la que inevitablemente los atletas se mojaron los pies) y otra con cuatro obstáculos con forma de caimán (Alligator Alley).
Las gemelas santiaguesas no se arrugaron ante tal desafío y Debris Paniagua cruzó la meta en la posición 28 y su hermana Demeku lo hizo en la trigésimo séptima posición, por delante justo de la vallisoletana Claudia Gutiérrez, mientras que la lucense Sandra González fue 42ª, la valenciana Mara Rolli 50ª; y la chiclanera Amanda Román 57ª.
Con estos resultados la selección española sub-20 fue octava por países, en el que es el segundo mejor resultado por equipos de los últimos veinte años, tras la séptima plaza conquistada en Bathurst 2023.
