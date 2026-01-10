El Compostela suma y sigue

Victoria sufrida del Compostela en Estrada por 0 a 2 en la gran tarde de Guisande. Los visitantes se adelantarían en el minuto 17 tras una gran jugada de Parapar que remató Guisande, y ya en el descuento, de nuevo Guisande certificaría los tres puntos.

El Compostela llegaba a Estrada con la mente puesta en llevarse los tres puntos en el primer partido del año para el equipo dirigido por Secho y aumentar la distancias con sus competidores además de mantener el invicto en esta liga, pero su rival saldría con todo al campo para lograr la victoria y acercarse a la zona de playoff.

Comenzaba el encuentro con los dos equipos muy activos buscando con insistencia el primer gol del partido, pero serían los visitantes quienes encontrarían el camino al gol en el minuto 17 cuando Parapar en una gran jugada en solitario, pondría el balón dentro del área pequeña para que Antón Guisande rematara a bocajarro y lograra abrir el marcador a favor del Compostela.

Pese al gol, el Compostela no bajaría las revoluciones en ningún momento y Armental tendría en sus botas la posibilidad de marcar el segundo gol tras un mal despeje de la defensa rival, pero el jugador remataría forzado el balón y el guardameta del Estradense lograría blocar la pelota sin mayores problemas.

Los minutos pasaban y las ocasiones no terminaban de ser peligrosas en ninguna de las dos áreas, hasta el minuto 43 de partido cuando Guisande lograría superar al defensa dentro del área y dar el pase atrás donde Crespo llegaría como un avión para disparar desde la frontal del área pequeña, pero Ale lograría despejar la pelota con una gran parada.

El partido se marchaba al descanso con muy buenas sensaciones para los visitantes que había logrado adelantarse en el marcador y gozar de varias ocasiones para haber aumentado la ventaja, además de mantener a raya a la ofensiva del Estradense que veía muy complicado adentrarse dentro del área de Cobo.

Victoria sufrida del Compostela en Estrada por 0 a 2 en la gran tarde de Guisande / FDV

Comenzaba la segunda mitad, y Parapar no tardaría mucho en ver la amarilla que le condicionaría a jugar de forma más segura el resto del encuentro. No habían pasado ni diez minutos de la segunda mitad, cuando Crespo se encontraría el balón cerca del punto de penalti y lograría conectar un gran disparo, pero de nuevo Ale volvería a aparecer de forma milagrosa con una estirada a ras de suelo para despejar una pelota que la mayoría ya estaban cantando como gol.

Secho comenzaría a mover el banquillo en busca de frescura que pudiese de terminar de rematar el resultado, y Arellano y Jesús entrarían al campo por el amonestado Parapar y por Armental en el minuto 66.

El partido comenzaba a igualarse cada vez más, los locales apretaban en busca del gol del empate mientras que el líder se mantenía en bloque bajo para poder aguantar las embestidas de los rivales y evitar de cualquier forma que la pelota entrara dentro de la portería de Cobo que se mantenía seguro bajo palos.

Los minutos pasaban muy lentos y el Estradense cada vez metía más presión, además de que jugadores como Arellano y Jorge vieron la tarjeta amarilla a causa de la insistencia de los rivales para llegar al área.

El partido entraba en el tiempo de descuento y con la misión a punto de cumplirse para el Compostela, que había aguantado la ventaja desde el minuto 17 para llevarse los tres puntos, pero el sufrimiento terminaría en el 92 de partido, con el mismo protagonista que en el primer gol, sería de nuevo Antón Guisande quien lograría superar a Ale y poner el 0 a 2 que daba los tres puntos a los visitantes para comenzar el año de la mejor forma.

Con este resultado el Compostela se distancia a once puntos del Racing Club Villalbes a falta de disputar su partido, y además, mantiene su invicto en esta liga con once victorias y cinco empates en lo que va de temporada. El próximo duelo del Compostela será el 18 de enero y recibiendo al Viveiro en el Estadio Verónica Boquete a las 18:00 horas, rival que está inmerso en la pelea por la salvación que lleva cuatro jornadas sin ganar.