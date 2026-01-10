Un taconazo de virtuoso de Vanat da aire al Girona ante el Osasuna

Un remate de máxima finura de Vanat dio al Girona aire que respirar (1-0). Un taconazo audaz bastó para tumbar a un Osasuna persistente. El equipo de Michel, con la victoria, ratifica su línea ascendente. Y tal y como está de apretada la zona baja de la tabla, el impulso de posiciones resulta notable. Jugó sin poesía el Girona, pero lo que cuentan en estos momentos son los números y las dos victorias consecutivas, la anterior ante el Mallorca (1-2), van a sentar de maravilla a la salud de los habitantes de Montilivi.

El cierre de la primera vuelta resulta esperanzador. Desde noviembre hasta aquí ha ingresado 14 puntos de 24 posibles. O sea, en dos meses ha salido del descenso y encara el futuro con más optimismo, en particular si llegan refuerzos esperados, como el de Claudio Echeverri. El de Ter Stegen, ya se verá.

En cualquier caso, Vanat empieza a cumplir con las expectativas. Marcó ante el Mallorca y marcó ante el Osasuna. Goles que valen puntos. Vale la pena detenerse en el de este sábado. Al filo del descanso, Álex Moreno cogió la perpendicular en el área y cuando vio un hueco metió un pase al área pequeña. El ucraniano aprovechó la entrega de la mejor manera posible. Puso la espuela zurda y el balón se coló en la portería de Sergio Herrera. Golazo. Un toque delicadísimo, de chuparse los dedos.

El Osasuna, más agresivo

Los méritos a lo largo de la primera parte por parte del Girona habían sido escasos. Juego plomizo y creativamente, poca cosa. El gol del ucraniano había sido el primer remate. El Osasuna, en cambio, había disparado siete veces sin ver puerta, en particular Budimir. En cuanto a ideas, los navarros tenían más. Pero se iban al descanso con la la frustración grabada en las caras. Las cosas del fútbol.

Los jugadores del Girona se lamentan de una ocasión fallada durante el encuentro correspondiente a la jornada 19 de Laliga EA Sports que disputaron Girona y Osasuna en el estadio municipal de Montilivi, en la capital gerundense. EFE/David Borrat. / David Borrat / EFE

La frustración se reforzó en la segunda mitad. Al Girona le costó gobernar el encuentro y al Osasuna parecía faltarle siempre un palmo. Como a Rubén García, que disparó directo al larguero con una potencia tremenda. Los jugadores de Michel tuvieron algunos fogonazos de orgullo. Un disparo ajustado de Bryan Gil. Un remate a gol de Vanat anulado por un fuera de juego de dos dedos apenas... No gran cosa.

En general se pasó el resto del partido protegiendo la renta generada por la pillería de Vanat. A ratos tuvo suerte. Como cuando Torró remató de cabeza muy cerca de Gazzaniga y el balón se desvió fuera de la portería a ocho minutos del final. Las cámaras de televisión captaron a Quique Cárcel, el director deportivo del Girona, santiguándose en el palco de Montilivi.

El defensa del Girona, Arnau Martínez (i), disputa el balón ante el centrocampista de Osasuna, Aimar Oroz, durante el encuentro correspondiente a la jornada 19 de Laliga EA Sports. / David Borrat / EFE

Debió recurrir a principios más ligados al sudor que al virtuosismo. Patadones de despeje, piernas estiradas con esfuerzo, cortes agónicos... Un esfuerzo notable le costó al Girona sostener el marcador. No quiso cerrarse atrás y en ciertos pasajes lo logró. Pero el sufrimiento palpitó en las gradas de Montilivi.

Míchel, feliz

Una trifulca provocada por Lass, del Girona, que fue expulsado, dio por terminada la contienda. El equipo de Michel, con la victoria, respira hondo.

”Estamos sufriendo, pero este es el camino. Hemos tenido mucha alma, mucha determinación. Llevamos un año 2025 donde hemos sufrido mucho. Cuando ves que no ganas eso lastra mucho, salir de esta situación en la que salimos en 2026 tiene mucho mérito. En los 14 últimos partidos hemos demostrado que el equipo esta muy vivo, tiene mucha personalidad”, se felicitó el técnico de Vallecas.