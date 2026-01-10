El Obradoiro no supo rematar a su rival

El Monbus Obradoiro no parecía llegar en su mejor forma a la cancha del Ourense. No era el momento más adecuado para jugar un derbi. Después del valioso triunfo ante el Leyma Coruña en el último encuentro del año, los compostelanos se desplazaron a Palencia en donde solventaron con éxito, aunque con muchos apuros, el choque liguero, pero sucumbieron en la Copa.

El Obradoiro no perdía desde el 4 de octubre, cuando cayó en Sar en la segunda jornada liguera frente al Alega Cantabria por 82-87. A partir de ahí contó sus partidos por triunfos hasta este martes.

Y así se plantó en Ourense para afrontar un derbi en el que el objetivo era no perder para poder mantener las distancias con el Leyma.

Club Ourense Baloncesto - Monbus Obradoiro / ÁREA 11

Y pese a llegar a tener rentas superiores a los diez puntos en varios momentos de la primera mitad, Monbus Obradoiro acabó cayendo en Ourense en un encuentro en el que los de Diego Epifanio no consiguieron nunca mantener la intensidad durante demasiados minutos consecutivos, dando vida una y otra vez a un Club Ourense Baloncesto que, a la hora de la verdad, impuso su mayor acierto exterior.

Monbus Obradoiro llegaba al derbi gallego, sobre el papel, en mucha mejor forma que un Club Ourense Baloncesto que acumulaba cuatro derrotas consecutivas. Sin embargo, Diego Epifanio no quería que los suyos se relajasen y el rival le dio pronto la razón. Y es que los ourensanos salieron a por todas en busca de una victoria que podía resultar más que balsámica. Así, salieron con todo los locales, plantando batalla a un Obradoiro que sufría para penetrar en la zona rival, aunque conseguía colocarse por delante en el marcador gracias a su acierto exterior. Aún así, no lograban abrir brecha los visitantes, en los primeros compases.

Poco a poco, sin embargo, conseguían los santiagueses templar nervios, abrir huecos en la defensa local y colocar el 8-14 en el luminoso (minuto 3). Pero hacían la goma los locales con un buen trabajo defensivo, una dinámica que se mantuvo prácticamente durante todo el cuarto, hasta el minuto 9, al que se llegaba con 20-21 en el marcador. Pero en la recta final de ese parcial, Monbus Obradoiro echaba el resto, pisaba a fondo el acelerador para firmar un parcial de 0-8 que el permitía entrar en el segundo cuarto con 20-28 en el marcador.

No se relajaba ahora Monbus Obradoiro, que en el inicio del segundo cuarto y pese a la presión del Ourense, conseguía elevar su ventaja hasta los 10 puntos (23-33), Pero cuando parecía que los visitantes podían romper definitivamente el partido, Monbus Obradoiro volvía a bajar la intensidad, dando vida a un rival peleón que conseguía reducir las distancias hasta los 4 puntos (29-33, minuto 13).

Volvían a atascarse los visitantes ante la zona de un Club Ourense Baloncesto que tenía fe en sus posibilidades y no levantaba el pie del acelerador. Sin embargo, aparecían Barrueta y Barcello para sacar a los suyos del atolladero con dos triples consecutivos que volvían a abrir la brecha, colocando una máxima de 12 puntos a favor de los visitantes cuando restaban 3 minutos y 49 segundos para finalizar el cuarto (31-43). Una vez más, sin embargo, los de Diego Epifanio no conseguían mantener la intensidad durante demasiados minutos y los locales, a base de garra y coraje, volvían a salir a flote con un buen juego coral que les permitía colocarse de nuevo a solo cuatro puntos (43-47), aunque dos tiros libres de Dos Anjos dejaban el marcador en 43-49 al descanso.

Ya en el tercer cuarto, la dinámica del partido no cambió. Los locales conseguían apretar de nuevo el marcador con un triple inicial de Saraiva (46-49), aunque Monbus Obradoiro volvía a poner tierra de por medio de nuevo con la dupla Barrueta y Barcello haciendo mucho daño a la defensa local (48-55, minuto 22). Dos tiros libres de Westermann elevaban la renta visitante hasta los 9 puntos (48-57), pero una vez más Club Ourense Baloncesto se rehacía, apretaba los dientes en defensa, secaba el ataque visitante y metía una marcha más en ataque para poner el 60-63 a falta de 3 minutos para el final del cuarto aprovechando las rotaciones visitantes. Lo que no fue igual en esta ocasión fue que Obradoiro no reaccionó a tiempo y los locales conseguían incluso ponerse por delante en el luminoso desde la línea de tiros libres (67-65), aunque Quintela conseguía provocar la falta del rival, el árbitro le otorgaba tres tiros libres y el jugador de Obradoiro no desaprovechaba la ocasión, volviendo a poner a los suyos por delante al final del cuarto (67-68).

Sin embargo, la alegría duraba poco. Ourense Baloncesto parecía haber encontrado el punto débil de su rival y en el inicio del cuarto decisivo firmaba dos triples consecutivos que le colocaban con cinco puntos de ventaja (73-68). Aguantaban los visitantes como podían, combinando bien para poner el 75-75 en el electrónico (minuto 33). Una y otra vez conseguían ahora los locales adelantarse en el marcador y en otras tantas ocasiones apretaban los visitantes, manteniendo la máxima igualdad en el partido. Se llegaba así a los últimos tres minutos de juego con 82-81 en el luminoso. Lo cierto es que hacía más de dos minutos que ninguno de los dos equipos conseguía anotar. Las defensas y los nervios se imponían, pero un triple de McDonnell daba alas a los locales ante un Monbus que no conseguía frenar el juego exterior de su rival y veía cómo, a dos para el final, otra canasta de tres de los ourensanos abría la brecha hasta el 88-82. Peleó con todo el conjunto de Diego Epifanio, que llegó a colocarse a solo dos puntos a falta de 15 segundos (92-90), pero que finalmente no pudo conseguir la victoria.

Esta derrota es la tercera del Obra en esta campaña y siempre sucumbió frente a conjuntos que en teoría son peores. El Menorca es octavo, el Cantabria duodécino y el Ourense décimo. Y sin embargo pudieron con el Obradoiro.