El Celta sigue de dulce fuera de casa y conquista el Sánchez Pizjuán

Volvía el Celta de Claudio Giráldez al lugar donde todó comenzó y, al igual que en ese primer encuentro al frente del banquillo, el conjunto olívico logró una trabajada y sufrida victoria en el Sánchez Pizjuán para cerrar la primera vuelta en séptima posición con 29 puntos, los mismos que el Betis (sexto).

Llegaba el Sevilla necesitado de puntos y con la necesidad de mejorar la imagen de su último partido ante el Levante, y lo hizo, por lo menos en cuanto a ganas. Los hispalenses salieron mejor al choque, con más intensidad y pronto se hicieron con el control del partido. Un dominio hispalense que no se tradujo en llegadas de peligro, y las mejores ocasiones fueron para los vigueses.

Incapaces de hacerse con el control de la pelota y de encontrar a su «desatascador», Borja Iglesias, el Celta encontró en la velocidad a su gran aliada en el primer tiempo. Así llegaron las ocasiones más claras, con sendos disparos de Bryan Zaragoza, Iago Aspas y Javi Rodríguez que Odysseas Vlachodimos sacó sin demasiadas complicaciones.

Tras el paso por vestuarios el guión del partido siguió igual, con un Celta al que cada vez le duraba menos la pelota ante la insistencia de un conjunto sevillista que seguía sin poder intimidar la portería defendida por Radu. Entraba el partido en los momentos decisivos con todo por decidir y Moriba tuvo en sus botas el gol en la ocasión más clara del partido, pero una mano de Vlachodimos cuando el guineano solo tenía que empujarla evitó el tanto celeste.

Un gol que no tardaría mucho en llegar, con un Ilaix Moriba de nuevo como protagonista. En una internada suya en el área en el minuto 86, Oso lo derribó con un pisotón y el árbitro pitó la pena máxima. Marcos Alonso tomó la responsabilidad y no falló ante el meta griego para lograr una nueva victoria a domicilio, no sin antes aparecer también Radu, que evitó el tanto de Miguel Sierra ya en el descuento.