Ames será la sede el Mundial de 100 kilómetros el próximo septiembre

El Ayuntamiento de Ames será la sede del Campeonato del Mundo IAU de 100 kilómetros 2026, la prueba más relevante del atletismo internacional de ultrafondo, que se viene celebrando desde el año 1987 y que acogerá el 20 de septiembre de 2026 el municipio amiense.

Esta competición se celebra generalmente cada dos años. La edición 2024 se realizó en Bengaluru (India), destacando por el éxito del equipo español masculino, que se colgó la medalla de plata, y el dominio de equipos de Francia, en la competición femenina seguida de Gran Bretaña y Estados Unidos, y de Japón, en la categoría masculina con España de segunda y Gran Bretaña de tercera.

En las categorías Master la selección española también consiguió unos grandes resultados en la India con un botín de tres oros, una plata, un récord del mundo IAU y dos récords de España.

La designación fue anunciada oficialmente por la International Association of Ultrarunners (IAU) tras la aprobación de la candidatura presentada por el Comité Organizador Local, con la colaboración de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) y el apoyo de las instituciones gallegas y locales.

El alcalde, Blas García, destaca que esta elección supone un hito histórico para Ames y «un reconocimiento a nuestra capacidad para organizar eventos deportivos de máximo nivel que, sin ninguna duda, repercutirán muy positivamente en el municipio».

Por su parte la concejala de Deportes, Susana Señorís, destaca la experiencia del Ayuntamiento de Ames en la organización de pruebas deportivas y abre la puerta a seguir acogiendo competiciones de esta envergadura.

El campeonato reunirá en Ames la atletas de élite procedentes de todo el mundo, que competirán representando a sus selecciones nacionales sobre la distancia de 100 kilómetros, en un evento de gran impacto deportivo, social y económico.

La celebración de esta prueba convertirá el municipio en un escaparate internacional, con amplia proyección mediática y una importante repercusión para el tejido económico y turístico del entorno.

Desde el Ayuntamiento de Ames se destaca que la organización de este campeonato refuerza el compromiso municipal con la promoción del deporte, los hábitos de vida saludables y la atracción de eventos internacionales que contribuyan al desarrollo local y a la dinamización del territorio.

En los próximos meses, el Ayuntamiento de Ames, junto con el Comité Organizador y las entidades colaboradoras, irá facilitando información detallada sobre el recorrido, la programación oficial y las actividades paralelas que acompañarán la celebración del Campeonato del Mundo IAU de 100 kilómetros 2026.