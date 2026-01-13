El compostelano Borja Iglesias, víctima de insultos homófobos en Sevilla: "Que raro, si esto en el fútbol nunca pasa"

El Celta de Vigo sacó este lunes de su visita a Sevilla una victoria trabajada y agónica gracias a un gol de penalti de Marcos Alonso en el minuto 88. Sin embargo, más allá de lo meramente futbolístico, el foco recayó en lo extradeportivo, con el compostelano Borja Iglesias víctima de insultos homófobos tras el mismo.

El delantero celeste regresaba al Ramón Sánchez Pizjuán tras su paso por el eterno rival, el Betis, una circunstancia que ni mucho menos pasó por encima la afición hispalense. El compostelano vivió un partido hóstil, sin influencia clara en el juego y recibiendo pitos e insultos cada vez que tocaba la pelota, recordando su pasado en el club de Heliópolis. Sin embargo, lo peor llegó una vez finalizado el encuentro.

Tal y como recogen las imágenes publicadas en X por 'Zona Mixta', un pequeño sector de la afición sevillista comenzó a emitir diversos insultos homofóbicos hacia él: "A ver si te mueres, maricón de mierda", "sinvergüenza, vete a tu casa" o "píntate las uñas".

La respuesta del 'Panda' no se hizo esperar y emitió poco después un comentario irónico a los insultos homófobos recibidos tras el partido: "Qué raro, si esto en el fútbol nunca pasa", escribió el compostelano como respuesta al tweet donde se veía el vídeo de lo ocurrido.

También mostró este martes su apoyo al delantero compostelano el club celeste, que ha compartido una publicación en redes en la que se ve al 'Panda' acompañado del texto: "El respeto no se negocia. El odio no tiene cabida en el fútbol. Orgullosos de ti, dentro y fuera del terreno de juego".

Esta no es la primera vez que el futbolista compostelano sufre este tipo de insultos.Sin ir más lejos, la temporada pasada, tras marcar un hat trick ante el FC Barcelona, denunció comentarios como "mariposón, la siguiente vez les metes cuatro o te robo a la novia (aunque supongo que no te importaría)". "Y así todos los días. Nos sorprende que haya insultos racistas y homófobos en los campos de fútbol, pero es que seguimos conviviendo en una sociedad en la que el respeto hacia los demás sigue siendo algo que está muy lejos", escribió en su momento como respuesta Borja Iglesias en su cuenta de Instagram.

Respuesta de Borja Iglesias a unos insultos homófobos / Instagram

Lo que está claro es que, tristemente, no parece que vaya a ser la última vez que el compostelano reciba este tipo de insultos, pero como ya ha demostrado durante toda su carrera con su posicionamiento sobre el fútbol femenino o sobre las protestas en apoyo a Palestina, el odio de ciertos sectores no le echa para atrás a la hora de dejar clara su opinión.