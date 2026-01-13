El Compos refuerza su centro del campo con el lucense David Rosón

El Compostela no se conforma con ser líder invicto. Ni se confía. Secho Martínez refuerza el equipo para afrontar la segunda vuelta de la temporada con la llegada del lucense David Rosón Fernández que el próximo 22 de mayo cumplirá 22 años.

El mediocentro llega procedente del CD Lugo, equipo al que estuvo vinculado desde los 12 años, y firma con la esedé hasta final de temporada con opción a una campaña más.

Con la incorporación de Rosón, el Compos se hace con los servicios de un mediocampista con un gran despliegue físico y con capacidad para la asociación. Se puede considerar un 8, aunque también puede actuar en la base de la jugada, con muy buen pie y que, pese a su juventud, cuenta ya con una notable experiencia en él fútbol gallego y nacional.

En esta primera vuelta de la temporada, el futbolista lucense estuvo en las filas del Club Deportivo Lugo, en Primera Federación, participando en un partido de Liga. Fue su último servicio en el club de su vida, al que llegó con 12 años y en el que fue escalando etapas y categorías hasta llegar al primer equipo.

Con el filial lucense debutó como senior en la campaña 2022/23, con 19 años, en Segunda Federación, en una temporada en la que fue titular indiscutible, disputando 33 partidos, en los que además marcó dos goles. Rol que mantuvo al siguiente curso, en Tercera RFEF, con 32 encuentros y tres tantos.

Este gran rendimiento le abrió las puertas del primer equipo, debutando en Primera RFEF y participando en dos duelos.

A esta amplia trayectoria en la cantera lucense, hay que añadirle también una cesión al Don Benito, la pasada temporada, en la que sería protagonista en Segunda Federación, con 26 partidos disputados, dos goles anotados y 3 asistencias repartidas.

Ahora, Rosón llega al Compos con el objetivo de volver a recuperar su mejor fútbol sobre el verde. Con esa ilusión, y con el objetivo de ayudar al equipo a lograr el ascenso, se sumó ya este martes a los entrenamientos y, si el cuerpo técnico lo considera, estará disponible para debutar este domingo en el Vero Boquete en el encuentro que los santiagueses disputarán con el Viveiro a las seis de la tarde para cerrar la primera vuelta del campeonato.

Salida de Porrúa

Con anterioridad a anunciar el fichaje del lucense David Rosón, el Compostela hizo pública en sus redes sociales la salida de Pablo Porrúa. Con un escueto comunicado se daba por finalizada la relación entre club y jugador. «Porrúa e o Compos separan os seus camiños. Moitas grazas polo teu traballo e esforzo e moita sorte para o futuro, Pablo».

El atacante de Bertamiráns, fue en la temporada pasada una de las grandes revelaciones de la categoría y llegaba este verano al Vero Boquete con la intención de hacer diabluras con su zurda.

En el Estradense, la pasada campaña, fue una de las piezas más importantes del equipo en un año histórico para el club, en el que terminaron la liga segundos y se quedaron a un paso del ascenso. Disputó 37 partidos, todos como titular, en los que marcó 7 goles.

Precisamente, en el Estradense, Porrúa ha desarrollado la parte principal de su carrera deportiva, con un total de cinco temporadas, todas ellas en Tercera División, divididas en dos etapas. En total, sumó 137 encuentros, y 13 goles, disputados con la camiseta rojilla.