Kevin Cardeiro, de Toques al Real Madrid como ayudante de Arbeloa

El técnico en rendimiento individual y analista táctico Kevin Cardeiro Carmona pondrá el acento gallego en el vestuario del Real Madrid en esta nueva etapa que abre el equipo blanco con Arbeloa en el banquillo. Y es que el nuevo entrenador, que sustituye a Xabi Alonso, contará con el ayudante de origen gallego, en concreto con raíces familiares en el municipio de Toques.

Según avanzó el periódico Bisbarra, Kevin Cardeiro tiene ascendencia en Vilamor, en el lugar de Irago de Arriba (Toques). Se trata de un profesional que lleva años trabajando con Álvaro Arbeloa en las categorías inferiores del Real Madrid. De hecho, ganaron juntos el triplete con el juvenil A del conjunto merengue.

La especialidad del gallego es el uso del 'big data' para el análisis táctico y de rendimiento deportivo, una práctica ya generalizada en el mundo del fútbol. Dio sus primeros pasos en los campos de Las Palmas, Chievo Verona (Italia) y Telde, y en el Real Madrid está desde el año 2017.

El padre de Kevin, también vinculado al mundo del fútbol, nació en Toques, aunque emigró pronto a las Canarias, donde reside desde entonces, aunque visita con frecuencia la comarca de Melide. Y el ADN futbolero también lo heredó la hermana de Kevin, Keila, futbollista de la Faulkner Unviversity en la Soccer League de Estados Unidos.

Kevin Cardeiro Carmona. / Cedida

Otro gallego se queda fuera

Arbeloa contará con Kevin Cardeiro como asistente, en un staff que completan Julián Carmona como segundo entrenador, Francis Sánchez como analista y Ricardo da Silva también como asistente, según avanzan algunos medios especializados.

También se barajó la posibilidad de que un segundo gallego se incorporase al equipo, el portero lucense Diego López, exguardameta del Real Madrid y preparador de porteros en el Castilla. Sin embargo, el de Paradela se queda de arranque fuera del proyecto porque su papel sigue en manos de Luis Llopis, que es un fichaje del club independiente de Xabi Alonso, igual que ocurre con Pintus en el plano de la preparación física.