Schareina no se rinde y gana la tercera etapa del Dakar

Tosha Schareina no da nada por perdido. Por experiencia, el valenciano sabe que en el Dakar cualquier cosa es posible y hay que pelear hasta el final. Con este espíritu ha afrontado la primera parte de la maratón, en la novena especial, en la que ha conseguido su tercer triunfo parcial en la presente edición del rally.

En la salida, estaba a más de 20 minutos del líder de la general de motos, Luciano Benavides. Y tras comandar la etapa durante casi 400 kilómetros, ha conseguido reducir su desventaja a 15:28 respecto a Daniel Sanders, que es el nuevo líder. No es suficiente, pero el sueño del Touareg sigue vivo.

Schareina ha hecho un planteamiento inteligente y ha comenzado su ofensiva en los primeros kilómetros, aprovechando el descalabro del argentino Benavides, que después de encadenar dos victorias consecutivas y desbancar a 'Chucky' Sanders del liderato, ha empezado abriendo pista y se ha atascado en la zona de cañones.

Las KTM oficiales de Benavides y Sanders han cedieron una cantidad importante de minutos nada más empezar tras un error de navegación que ha afectado más al argentino. Edgar Canet ha pasado a comandar la carrera en los compases iniciales, hasta que ha sufrido problemas con su KTM.

A partir de aquí, Tosha ha puesto ‘rumbo crucero’ para marcharse a por una victoria de etapa que solo le ha discutido Docherty en los últimos tramos. El español ha atrapado a Sanders, compartiendo bonificaciones, pero no ha logrado descolgarle y ha llegado a meta con una renta de solo 4:35 respecto al australiano, que ha recuperado la primera posición de la tabla global.

Schareina ha dejado a 6:22 a su compañero en Honda Ricky Brabec y le ha endosado 11:50 a Benavides. De momento sigue cuarto en la general, a un cuarto de hora de Sanders. Brabec y Benavides están, respectivamente, a 6.24 y 7.05 minutos de su radar.

Mañana, en la segunda parte de la maratón, tras pasar la noche en el campamento del desierto, sin asistencias, Schareina intentará rematar su escalada. Lo tendrá difícil, ya que le tocará abrir pista ante Sanders. Segundo hace un año, tiene más cerca repetir podio.