El voleibol gallego se detiene a causa de los impagos por los arbitrajes

La Federación Galega de Voleibol (FGVB), presidida por José Ángel Luna, se ve envuelta en un caso que no le es desconocido. En la pasada jornada de liga se aplazaron un gran número de encuentros a nivel autonómico ante la falta de árbitros por acumulación de impagos a la hora de prestar sus servicios. Las primeras vueltas de las diversas categorías no pudieron finalizarse y se han emplazado para el fin de semana del 14 de febrero, coincidiendo con el carnaval e iniciando sus segundas vueltas en este fin de semana, lo que ha suscitado dudas entre los clubs.

Pero este suceso no es una novedad. En temporadas anteriores, incluyendo la pasada, ya se habían aplazado encuentros ante la falta de colegiados dispuestos a dirigirlos al tener la FGVB deudas acumuladas con ellos por realizar sus labores. Las aguas se calmaron a través de ciertos compromisos que parecen haber quedado en agua de borrajas, puesto que tras el inicio del nuevo año el voleibol gallego tuvo que detener buena parte de su actividad por reiterar esta situación.

Además de los propios colegiados, los afectados son todos los jugadores y jugadoras, especialmente los más pequeños, así como las entidades a las que representan, que este año se han vuelto a quedar sin poder iniciar parte de las jornadas que les correspondían.

El problema en este curso parece encauzado a resolverse, según indica José Bouza, presidente del comité gallego de árbitros, a EL CORREO GALLEGO: «Se da esa situación por algunos clubs pendientes de pago y logística de la federación gallega, con lo que se retrasaron estos pagos. Este fin de semana hemos tenido una asamblea extraordinaria con el presidente y se comprometió a que en esta semana quedaría solucionado todo lo atrasado de noviembre y diciembre».

«En este caso, para este fin de semana los árbitros ya estamos dando disponibilidad. Lo que pasa, como en todos los deportes, es que tenemos falta de árbitros. Pero, actualmente, un 95 por ciento de los árbitros están dando disponibilidad para este fin de semana», agregaba Bouza.

El propio presidente del comité gallego de árbitros reconocía que este suceso ya se repitió en otras temporadas: «Se va corrigiendo, no con el plazo adecuado, pero gracias a Dios se va solucionando».

Desde la FGVB, a través de su jefe de prensa, Alberto García, explicaban lo sucedido: «En diez años triplicamos lo que es la actividad en el número de licencias y los recursos son los mismos. Entonces, en el funcionamiento del día a día hay cosas que se atascan, como puede ser un poco la gestión del pago de los árbitros. El domingo hubo una asamblea y estuvimos debatiendo con los clubs. Al final, se decidió incorporar a más personal para intentar paliar estas circunstancias».

«El retraso viene de una cuestión administrativa, el tema viene de la mucha actividad que hay para el poco personal que tenemos. En esta asamblea, lo que se aprobó de forma unánime es dar la potestad al presidente para contratar a una persona más y que se puedan hacer estos pagos al día. Date cuenta que son muchísimos partidos y cada uno va con su coche, te adjuntan o no el ticket de peaje y eso a secretaría le causa un trabajo tremendo», añadía.

García afirmó no tener constancia de que haya clubs que no hayan abonado la cuota de árbitros, incidiendo en lo sucedido en la asamblea y reafirmando que es «una cuestión administrativa, de mucho trabajo centrado en una persona que, al final, se tiene que delegar. Ahora tendremos un periodo en el que estamos activamente buscando a esa persona y tendrá que pasar un proceso de formación. Poco a poco, vamos a retomar la actividad».

En la asamblea, según han indicado ciertas fuentes, los clubs no aprobaron los presupuestos y pidieron más detalles en los mismos, situación sobre la que la FGVB ha preferido no hacer comentarios: «Se convocó una reunión para mirarlos con más detenimiento. Esto fue un ajuste, pero no vamos a hacer declaraciones de ningún tipo con respecto a eso».

A mayores, todo apunta a que los clubs también han rechazado adoptar un modelo previo en el que ellos pagan directamente a los árbitros y que entraba en vigor con el inicio del nuevo año. Esta obligación viene recogida en la circular del 9 de enero de la FGVB: «Tal e como xa se anunciara na última asemblea, dende o 01/01/2026 os clubs farán o pago dos custes arbitrais dos partidos directamente ao árbitro, segundo as tarifas establecidas nas Normas Xerais de cada modalidade».

Pero en una nueva circular, publicada este mismo martes 13 de enero, se señalaba que no habrá cambio: «Na Asemblea Extraordinaria celebrada o 11 de xaneiro de 2026, tomáronse os seguintes acordos: As arbitraxes serán a través da federación como viña sendo habitual, eliminando a posibilidade do pago directo ao árbitro; a xornada que se tiña que disputar a fin de semana do 10 e 11 de xaneiro aprázase para a xornada do 14 e 15 de febreiro, aínda que se estudiarán xunto cos clubs outras datas onde se podan xogar os encontros correspondentes».

«Ademais, e debido ás dúbidas expostas na Asemblea de si había a obriga de xogar os encontros antes do remate da primeira volta ou sitiñan que ser antes do final da fase, e consultado o asesor xurídico, este indica que prevalece a disposto na normativa mais recente. Por tanto, os encontros aprazados deberán estar disputados antes da última xornada da liga regular», finalizaba el comunicado sobre la jornada anterior.

Sobre el papel, parece que el voleibol retornará a la normalidad este fin de semana, tras una anomalía que no deja lugar a sorpresas por su reiteración. Los propios clubs, que comprenden la situación de los colegiados, también parecen estar siendo más exigentes con la federación y piden mayor transparencia en los presupuestos, así como en la gestión de los recursos para el correcto funcionamiento de la actividad deportiva. Por el momento, el culebrón parece detenerse y quedará por ver si llega la enésima parte de la película o si llega a su fin con las medidas acordadas.