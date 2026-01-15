El pelotón de la Clásica de Pascua será una torre de Babel con doce equipos profesionales

Una delegación padronesa se desplazó este miércoles a la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD), en Madrid, para asistir a la presentación oficial de la Challenge Futura, campeonato ciclista en el que está integrada la Clásica de Pascua. Por primera vez la cita organizada por el Club Ciclista Padronés asciende la categoría 1.2 del calendario de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

La Challenge Futura es una nueva competición creada por la Federación Española de Ciclismo en su calendario oficial y en la que competirán juntos equipos profesionales, continentales y amateurs. Las dos pruebas incluidas en la Challenge Futura son la Clásica de Pascua y el Gran Premio Primavera de Ontur-Diputación de Albacete, ambas consideradas carreras de nivel 1.2 por la UCI.

La delegación padronesa en el CSD estuvo integrada por el alcalde, Anxo Arca; el concejal de Deportes, Luis Mariño; el presidente del Club Ciclista Padronés Cortizo, Tanis Vázquez; el director deportivo del equipo, Marcos Serrano, y el tesorero, Manuel Montenegro; así como el diputado provincial de Deportes de la Diputación de A Coruña, Antonio Leira, y el presidente de la Federación Gallega de Ciclismo, Juan Carlos Muñiz, y el fundador y propietario del Grupo Cortizo, José Manuel Cortizo.

La 63ª edición de la Clásica de Pascua se celebrará el 12 de abril coincidiendo con la clausura de las fiestas del Domingo de Pascuilla y volverá a convertir esa jornada en un día de especial relevancia para la villa. La otra prueba de la Challenge Futura se disputará el 22 de marzo en Albacete.

El alcalde, Anxo Arca, considera que con este reconocimiento «Padrón se consolida como cuna del ciclismo gallego. La Clásica de Pascua, la competición decana del ciclismo en Galicia, es el evento deportivo más esperado de nuestras fiestas y a partir de ahora generará aún más expectación dentro y fuera de los límites de nuestro ayuntamiento. Gracias al deporte y en especial al ciclismo, Padrón está aumentando su peso y su proyección exterior, algo de lo que nos sentimos muy afortunados y muy orgullosos».

Objetivo cumplido

El presidente del Club Ciclista Padronés, Tanis Vázquez, califica la inclusión de la Clásica de Pascua de Padrón en el calendario internacional de la UCI como «una gran noticia para nuestro club y para Padrón». El histórico dirigente adelanta que en la cita «participarán doce equipos profesionales y diez aficionados», encabezados por el Cortizo en calidad de anfitrión y líder del ranking nacional sub23 de la pasada temporada.

Entre los equipos profesionales ya confirmados para la Clásica de Pascua 2026 figuran Caja Rural, Kern Pharma, Burgos Burpellet BH, Euskaltel Euskadi, Arabay Aísles Balears y Movistar Academy, completando la docena de escuadras con otras de origen internacional.

El director deportivo del Cortizo, Marcos Serrano, destacó el cambio de paradigma que supone la creación de la Challenge Futura: «Los equipos élite y sub23 llevábamos años reivindicando que en España se pudiera hacer lo que ya era habitual en países de nuestro entorno. La pasada temporada competimos en pruebas internacionales como el Circuito de las Ardenas, el Giro del Belvedere o el GP Palio del Recioto con corredores de superior categoría. Que esa posibilidad llegue ahora también al calendario español es una gran noticia y va a suponer un salto de calidad para nuestros ciclistas».

Por su parte, el diputado provincial de Deportes, Antonio Leira, subrayó que este avance «supone un orgullo para la provincia de A Coruña y un paso de enorme importancia para el ciclismo gallego, elevando una prueba histórica a un escenario internacional». Leira destaca la labor del Club Ciclista Padronés Cortizo en la promoción del ciclismo y el apoyo constante que prestan al club el Grupo Cortizo, el Ayuntamiento de Padrón y la Diputación de A Coruña, poniendo en valor la colaboración institucional como clave para el crecimiento de la prueba.

Impacto social, económico y turístico

La participación de la delegación padronesa en este acto de ámbito estatal evidencia el compromiso del Ayuntamiento de Padrón con el deporte de base y de alto nivel, así como con la colaboración institucional necesaria para consolidar eventos que proyectan el nombre de la villa más allá del ámbito local. La Clásica de Pascua afronta así una nueva etapa que refuerza su prestigio deportivo y su impacto social, económico y turístico, contribuyendo a la dinamización de la hostelería, del comercio y del conjunto del tejido padronés.