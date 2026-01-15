El potencial ofensivo del HLA Alicante examina la reacción del Obra tras su mala racha

Después de caer en sus dos últimos encuentros, ante Súper Agropal Palencia y Club Ourense Baloncesto, Monbus Obradoiro necesita imperiosamente sumar una victoria que acabe con esta mala dinámica de resultados y permita al cuadro santiagués seguir enganchado en la lucha por el liderato con el Leyma Coruña. Para ello, el conjunto picheleiro deberá vencer a un peligroso HLA Alicante en el duelo que enfrentará a ambos equipos este sábado, a las 18.30, en el Multiusos Fontes do Sar.

El encuentro de este fin de semana coincide con la celebración del 13º Partido Solidario, una iniciativa promovida por Obradoiro y Gadis, en el que se donará un total de cinco kilos de alimentos no perecederos por cada punto anotado en favor del Albergue Xoán XXIII. Por este motivo, Miguel Freire, director general de Relaciones con el Grupo Gadisa, acompañó a Diego Epifanio en la rueda de prensa previa al duelo.

Freire agradeció tanto al club como a su técnico por «la gran acogida» y animó a la gente a seguir comprando entradas para el partido. Mediante la campaña de Gadis, en la que en función de los vales de compra los aficionados pueden conseguir accesos a un precio de 10 euros, el Obradoiro ha vendido un total de 300 entradas y espera «igualar o superar» los registros de la edición pasada (450).

Recuperar sensaciones

En lo deportivo, el Obradoiro espera dejar atrás las sensaciones (y los resultados) de los dos últimos partidos, mientras que Epi tira de introspección: «Siempre que pierdes hay que analizar. Veníamos de Palencia, con mucho esfuerzo y exigencia, y hemos hecho una autocrítica profunda». Sobre la derrota en el Paco Paz, el preparador obradoirista destaca el esfuerzo de los suyos para limitar las virtudes de un Ourense que estuvo especialmente acertado desde el perímetro. «Perdimos de tres puntos en un partido en el que ganamos la valoración por más de 12. Ourense hace dos cosas muy bien: pisar la pintura y el rebote ofensivo. En ambos aspectos conseguimos que estuvieran por debajo de su media habitual, pero pasaron de un 21 % a un 43 % en tiros de tres».

«Quizá los dos momentos clave fueron el final del tercer cuarto, cuando no supimos romper el partido, y el final del encuentro, donde un rebote que no conseguimos nos impidió competir mejor. Aun así, creo que hicieron un acierto brutal ante una buena defensa nuestra», comenta.

Lance del juego entre Club Ourense Baloncesto y Monbus Obradoiro. / Área 11

El técnico admite que «el postpartido fue complicado al no existir evidencias claras de haber hecho muchas cosas mal» ante un rival que encajaba 76 puntos por partido, y el Obra fue capaz de anotarles 93. Un mal día que significó la primera derrota picheleira en liga desde el 4 de octubre —ante el Estela— y que no preocupa a Epi: «Vamos por el buen camino».

Vuelta a Sar

Con el objetivo de regresar a la senda de la victoria, el Obra regresa al Multiusos Fontes do Sar después de casi tres semanas de competición lejos de su feudo. «El ambiente en el Sar está siendo espectacular. Llevábamos tres partidos seguidos fuera de casa, con el desgaste físico y emocional que eso supone, y teníamos muchas ganas de volver», reconoce Epifanio.

El entrenador burgalés confía en conseguir la victoria para acabar con la mala racha y «para conectar con nuestra afición, que ha vivido la gran progresión del equipo en esta primera vuelta». El técnico tendrá que hacer frente a la baja de Denzel Andersson, el cual estará fuera de la cancha alrededor de tres semanas debido a una contusión ósea en su rodilla derecha.

Enfrente, el HLA Alicante afronta el encuentro en una situación parecida a la de los locales. El equipo alicantino encadena dos derrotas consecutivas, frente a Menorca Básquet y Leyma Coruña, que han afectado a su favorable situación clasificatoria. A pesar de la mala dinámica, el cuadro dirigido por Rubén Perelló ocupa actualmente la cuarta posición del campeonato, con un balance de diez victorias, cinco derrotas y veinte puntos.

Epifanio destaca el roaster de un rival que «ha sabido mantener jugadores importantes del año pasado y que ha incorporado talento ofensivo». Un equipo muy completo que «cuando ha tenido bajas, no lo ha notado demasiado y que se ha movido rápido en el mercado». El preparador obradoirista advierte sobre el ataque alicantino, uno de los más fructíferos de la categoría: «Son el mejor equipo en porcentaje de tiro de tres y están entre los cinco mejores en varios apartados estadísticos, como puntos, asistencias y tiro. Ofensivamente generan muchos problemas».

Reto mayúsculo para el Monbus Obradoiro, que buscará transformar en triunfo su vuelta al Multiusos do Sar después de varios resultados negativos. Dos candidatos al ascenso que medirán fuerzas en Santiago en un duelo marcado por el carácter solidario, donde cada punto no solo será un motivo de celebración para los aficionados, sino que también favorecerá a la iniciativa del 13º Partido Solidario Gadis.