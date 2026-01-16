Alex Barcello, MVP del Obradoiro en diciembre: «Sé que puedo mejorar»

Alex Barcello fue indiscutiblemente uno de los grandes argumentos que explican el excelente rendimiento del Monbus Obradoiro en el pasado mes de diciembre. Cuatro triunfos ante Flexicar Fuenlabrada, Caja Rural CB Zamora, Palmer Basket Mallorca Palma y Leyma Coruña en los que el escolta estadounidense promedió 16,2 puntos, 3,5 rebotes y 3 asistencias.

Su influencia en el juego ofensivo del equipo y su liderazgo dentro de la cancha unidos a sus magníficos datos han sido suficientes para que Barcello sea elegido como el MVP Estrella Galicia de diciembre. La afición picheleira y la prensa eligió al exterior, con un 62,5 % de los votos, por encima de los otros dos candidatos: Léo Westermann (32,3%) y Dejan Kravic (5,2%).

El jugador de Phoenix recogió el premio en la previa del duelo ante el HLA Alicante, que disputa el cuadro picheleiro este sábado a las 18.30 horas en Sar, y se animó con el español para corresponder el galardón y dejar claro que “hay que seguir trabajando”.

Objetivo: disipar dudas

“Muchas gracias a todos por este premio, pero la temporada es muy larga. Tenemos que trabajar día a día para poder ganar los partidos. A nivel personal sé que puedo mejorar y hacerlo mejor. Este equipo confía en mí, el club confía en mí y los entrenadores también, pero tenemos que seguir mejorando día a día porque no queremos perder”, manifestó.

Las últimas dos derrotas, en Palencia y Ourense, han avivado las dudas en torno al conjunto de Diego Epifanio, el cual no caía en liga desde el pasado 4 de octubre, frente al Estela. Ante una posible ‘crisis’, Barcello evita comparaciones y centra el foco en el equipo: «Nos enfocamos en nosotros. Los rivales harán lo que tengan que hacer, pero necesitamos centrarnos en nosotros para seguir trabajando y mejorar todos los días. Así que centrados ya en nuestro próximo partido».

Barcello recibe el cariño de los aficionados antes del encuentro ante el Leyma Coruña en Sar. / Jesús Prieto

A pesar del inesperado tropiezo en Ourense, el Obra se mantiene en la segunda posición de la clasificación, al acecho del indiscutido líder: el Leyma Coruña. El cuadro coruñés suma 14 victorias (dos más que los santiagueses) y una única derrota, en el Multiusos Fontes do Sar, y esta jornada recibe al Palma Palmer, séptimo clasificado.

«Será un partido duro para nosotros»

Sin tiempo para lamentaciones, el Monbus Obradoiro afronta este sábado un exigente choque frente a uno de los mejores ataques de toda la categoría. El equipo local tendrá que vigilar mucho el peligro exterior del HLA Alicante con el mejor porcentaje en tiro de tres de la liga. Barcello advierte sobre la dificultad del reto: «Es un buen equipo con muchos jugadores talentosos y será un partido muy duro para nosotros».

Alex Barcello, durante el partido frente al Alicante en Sar de la campaña pasada. / Antonio Hernández

Una prueba de máxima exigencia para un Obradoiro que ya sabe lo que es ganar al HLA Alicante como local. Y es que en la jornada 31 de la temporada pasada, el cuadro santiagués selló un importante triunfo en la lucha por los playoffs al vencer por 82-70 al equipo alicantino en Sar. Los santiagueses doblegaron a su rival gracias a una sólida defensa y a grandes transiciones ofensivas.

Cabe destacar que el choque de mañana coincide con el 13ª Partido Solidario de Gadis, en el que la marca gallega y el Monbus Obradoiro colaboran por una buena causa, en esta edición, en favor del Albergue Xoán XXIII. Por cada punto que se anote en el duelo, Gadis donará cinco kilos de alimentos no perecederos.