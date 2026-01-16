Secho apuesta por «dominar el partido» ante un Viveiro fuerte a balón parado

La SD Compostela persigue el cierre perfecto de una primera vuelta de ensueño. El cuadro picheleiro recibe este domingo, a las 18.00 horas, al Viveiro CF en el estadio de San Lázaro, con el objetivo de sumar la decimosegunda victoria de la temporada, la quinta de manera consecutiva. En la previa del encuentro, Secho Martínez comentó el momento de la esedé y analizó las principales virtudes del rival.

El técnico blanquiazul confirmó que el equipo llega con algunas incidencias físicas. El canterano Marco Baña arrastra problemas en la rodilla desde la semana pasada y está pendiente de pruebas médicas que determinen el alcance de su lesión. «Vamos a esperar que sea lo menos posible, pero en principio no estará» explicó el técnico, dando por prácticamente descartada su presencia. También es duda Mateo Arellano, con molestias intercostales que podrían corresponder a una pequeña rotura.

Por el contrario, Secho recupera a Diego Rodríguez, que podría regresar a la convocatoria después de más de un mes de baja, y mantiene al resto del grupo en condiciones de competir. Además del defensor, una de las principales novedades podría ser la de David Rosón. El nuevo fichaje del Compos es un jugador con «muchas ganas de crecer» y capacidad para adaptarse a diferentes roles en el centro del campo.

«A nivel futbolístico, puede jugar de 8 o de 6, solo o acompañado. Tiene un perfil con similitudes entre Samu y Goris: es un jugador de recorrido, de corte, de apretar y de entender bien el juego. Viene para hacernos mejores y para ayudar al equipo a jugar mejor», señaló el técnico.

Análisis del rival

El entrenador picheleiro espera a un Viveiro fiel a su estilo y a la filosofía de Alberto López, su entrenador: «Espero a un rival muy competitivo. Un equipo que apuesta por el juego directo para ganar segundos balones y buscar acciones aisladas, con espacio cerca del área, con jugadores como Sergio Cora o Rolle, que es zurdo y tiene buen tiro desde fuera». Duro rival para la esedé que tendrá que cuidar muchos las acciones a balón parado y los contragolpes.

Secho Martínez, durante un entrenamiento de la SD Compostela. / Antonio Hernández

Para contrarrestar el sólido planteamiento vivariense, el plan del Compostela pasa por asumir el control del duelo desde el inicio. «La idea es la de siempre. Intentaremos dominar el partido. Será clave atacar bien y volver a hacer muy bien las vigilancias, defender el juego directo y ser dominadores para que tengan pocas acciones a balón parado y encontrar caminos para generar situaciones de gol», explicó Secho.

El técnico también quiso incidir en la importancia de manejar el balón con paciencia, orden y mucha determinación desde el minuto uno para «hacerles correr, obligarles a llegar a ayudas y minimizar sus opciones de contra, defendiendo bien tanto el juego directo como el balón parado».

La tarea no será para nada sencilla. Y es que el Viveiro apenas ha encajado cinco goles como visitante, un registro que solo mejoran Racing Villalbés (1) y Atlético Coruña Montañeros (4). «Habrá que ver qué tipo de bloque bajo proponen, si es muy bajo o en una posición más intermedia», comentó. Secho también admitió que existe cierta incertidumbre en torno a la propuesta de un rival que ha sufrido bajas y que suele alternar sistemas diferentes.

Por otra parte, la visita del Viveiro a San Lázaro provocará el regreso de Xoel Trasancos a la que, hasta hace unas semanas, era su cara. El joven centrocampista decidió abandonar en diciembre la disciplina blanquiazul debido a la falta de oportunidades, recalando en el cuadro vivariense. A las órdenes de Alberto López, 'Trasi' ha disputado cuatro partidos, completando un total de 268 minutos (39 con el Compos).

Trasi, en su etapa en la SD Compostela. / SDC

La salida de Porrúa

Otro futbolista que ha decidido salir en busca de minutos es Pablo Porrúa. Durante esta semana, el club hizo oficial la salida del extremo, el cual ya es nuevo jugador del CD Estradense. El técnico quiso destacar su profesionalidad y buen comportamiento durante su etapa en el club: «Lo primero es gratitud. Ha sido un gran profesional, ha trabajado muy bien y ha intentado tener más minutos. En este caso, como técnico, no se los he podido dar, pero estoy muy contento con él».

La decisión de salir, según aclaró Secho, fue una petición expresa del jugador de Bertamiráns, motivada por la falta de oportunidades. «Con Pablo hemos tenido muchas conversaciones, siempre con sinceridad y naturalidad, y la salida ha sido petición suya. Nosotros no queríamos que saliese, pero éticamente ha cumplido y necesita jugar», explicó. El técnico descartó la posibilidad de incorporar nuevos atacantes en sustitución de Porrúa, destacando la gran competencia existente en el puesto y la versatilidad de sus centrocampistas.

Con todo esto, el Compostela afronta la última jornada de la primera vuelta en una posición idílica: ocho puntos de ventaja sobre el Racing Villalbés, segundo clasificado, e invicto. Ante el Viveiro, Secho y los suyos esperan cerrar la primera mitad del campeonato con una convincente victoria que refuerce su más que seria candidatura por el ascenso directo y le permita seguir abriendo hueco con sus inmediatos perseguidores.