Apoyo a Borja Iglesias en Santiago: 'Merlegos Celestes' se pinta las uñas contra la homofobia

La peña celtista de Santiago de Compostela 'Merlegos Celestes' se sumó a la iniciativa de apoyo a Borja Iglesias iniciada por el grupo 'Carcamäns' con el pintado de uñas como muestra de rechazo a la homofobia en el fútbol. El colectivo compostelano ofreció durante la tarde de este sábado un servicio de manicura personalizada para mostrar en el partido ante el Rayo Vallecano de este domingo (18.30 horas) su compromiso con el jugador.

La propuesta nace después del encuentro entre Sevilla y Celta del pasado lunes, en el que Borja Iglesias fue víctima de insultos homofóbicos en el exterior del Ramón Sánchez Pizjuán: "A ver si te mueres, maricón de mierda", "sinvergüenza, vete a tu casa" o "píntate las uñas". Este acto de violencia fue secundado por una oleada de odio en redes sociales, la cual se ha multiplicado con la aparición de esta iniciativa.

El delantero santiagués ha sido en múltiples ocasiones un referente en la defensa de valores como el respeto y la diversidad dentro del mundo del fútbol, hecho que ha provocado tanto muestras de cariño como reacciones de odio. Ante este último episodio, el celtismo ha respondido al llamamiento de 'Carcamäns' para transformar la polémica en un mensaje positivo.

Respuesta de Merlegos

Desde 'Merlegos Celestes' han secundado la iniciativa de cara al duelo ante el Rayo Vallecano, ofreciendo un servicio de pintado de uñas semipermanente con la imagen de un oso panda por 5 euros o el pintado gratis sin imagen del animal. La peluquería Marta Álvarez corrió a cargo de las manicuras que los aficionados se realizaron a partir de las 19.00 horas de este sábado en la sede del colectivo, ubicada en el 22 de la rúa da Angustia.

La peña celtista 'Merlegos Celestes' ofreció un servicio de pintado de uñas en apoyo a Borja Iglesias. / Antonio Hernández

Para aquellos interesados en unirse a la iniciativa, podrán acudir este domingo, entre las 14.00 y las 15.30 horas, a la sede de la peña para realizar el pintado de uñas, como confirmó a EL CORREO GALLEGO Miguel Barja, presidente de 'Merlegos Celestes'.

Con esta acción, el celtismo se suma a un movimiento que trasciende del deporte y que reivindica un fútbol más abierto e inclusivo, utilizando un símbolo característico de Iglesias como las uñas pintadas para enviar un claro mensaje: el odio y la homofobia no tienen cabida en el fútbol.