El Compostela Judo destaca en el Campeonato Gallego con dos medallas

El pasado sábado el Compostela y Teo Judo Club disputó en el pabellón de Esteiro de Ferrol el Campeonato Gallego de Judo, consiguiendo dos meritorias medallas de la mano de Raúl Castro (plata) y Olga G. Amado (bronce).

El club, que llegó a la ciudad departamental con la ambición de sumar alguna corona autonómica, vio como la mala suerte se cebó con sus deportistas. Finalmente, solo Raúl Castro, que hizo un campeonato espectacular cayendo en la final mediante golden score, y Olga G. Amado fueron capaces de sumar en el medallero de los compostelanos.

Entre los resultados más destacados del club, se encuentran tres quintos puestos para los judokas Lucas Santamaría, Noe González y Uxía Vázquez. De igual manera, Xan Doherty participó en la competición, siendo eliminado en segunda ronda y perdiendo las opciones de medalla tras caer en la repesca.

De los judokas que participaron en la prueba gallega, Uxía Vázquez, Olga G Amado y Raúl Castro certificaron su clasificación para el Campeonato de España, que se celebra este fin de semana en Asturias. Prueba en la que buscarán dar la sorpresa para obtener un éxito nacional que sería un gran logro para el conjunto gallego.

Por otra parte, el Compostela y Teo Judo Club organiza mañana, día domingo, una concentración de la selección gallega de Lucha Sambo en sus instalaciones en la que participarán Nico Rial (actual campeón gallego y subcampeón de España), Hugo Guerrero (actual campeón gallego), Noé González (actual subcampeón gallego de sambo playa), Luis, Iago González y Javi