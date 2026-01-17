El Compostela recibe al Viveiro con varias novedades en la convocatoria

La SD Compostela afronta este domingo (18.00 horas) ante el Viveiro CF el primer partido en San Lázaro del 2026, un compromiso marcado por las novedades en la convocatoria de Secho Martínez. El técnico sonense contará por primera vez con el recién llegado David Rosón y con el juvenil Turby, además de recuperar a Mateo Arellano, ya restablecido de unos problemas físicos en el costado, en una cita clave para las aspiraciones del conjunto picheleiro.

La esedé llega al último encuentro de la primera vuelta en una situación inmejorable. Con once victorias y cinco empates, el cuadro blanquiazul espera completar frente al Viveiro una mitad de campeonato 'semiperfecta'. Después de 16 jornadas, los de Secho suman 38 puntos, el mejor registro desde el cambio de formato (Tercera División a Tercera RFEF), y mantiene una proyección estadística digna de campeón. Especialmente destacado es el rendimiento del Compos como local. Siete triunfos y un único empate —ante la UD Barbadás— convierten a San Lázaro en un factor determinante para un equipo que busca estabilidad competitiva y regularidad, aspectos de vital importancia en una categoría tan igualada como Tercera Federación.

Contra el Viveiro, el conjunto local defenderá su efectivo localismo ante un visitante especialmente sólido. Y es que lejos de Cantarrana, el equipo vivariense ha encajado un total de cinco goles, registro mejorado solamente por Racing Villalbés (1) y Atlético Coruña Montañeros (4). Su gran rendimiento defensivo como visitante destaca más si cabe en comparación de su imbatibilidad como anfitrión, ya que ha recibido 14 tantos en sus partidos de casa.

Caras nuevas en la lista

Uno de los principales focos de atención del encuentro residirá en la convocatoria, donde aparecen dos figuras inéditas. El nuevo fichaje David Rosón entra por primera vez en la lista después de su incorporación al club esta misma semana. El jugador de 22 años procede del CD Lugo de Primera Federación, en el cual disputó únicamente un partido. Anteriormente, el centrocampista estuvo cedido en el CD Don Benito donde completó 1.232 minutos en el grupo 4 de Segunda RFEF.

El lucense llega a la capital gallega para reforzar la parcela media del conjunto blanquiazul y no se descarta que Secho Martínez decida dotarle de sus primeros minutos en el duelo ante el Viveiro. En palabras del entrenador picheleiro, Rosón es un jugador que «viene para hacernos mejores y para ayudar al equipo a jugar mejor».

La otra gran primicia de la lista es Adrián de la Fuente López, 'Turby'. El juvenil del Compostela se estrena en convocatoria de partido oficial después de disputar varios encuentros y anotar un gol en la última pretemporada. Su inclusión en la citación podría responder a la baja de Pablo Porrúa, el cual abandonó la disciplina blanquiazul para incorporarse al CD Estrandese ante la falta de oportunidades.

De esta manera, Turby se convierte en el primer juvenil en aparecer en una convocatoria del primer equipo en lo que llevamos de campaña. Hasta ahora, Secho Martínez había optado por promocionar a jugadores del Sigüeiro como Lucas Besada, Iván Lueiro y Marco Baña. Este último, ya en dinámica Compos, no ha ido convocado al encontrarse a la espera de pruebas médicas tras sufrir una lesión al realizar un giro en un entrenamiento.

Por su parte, Mateo Arellano estará finalmente frente al Viveiro después de haber dejado atrás unas molestias intercostales que generaron dudas sobre su estado físico a lo largo de la semana. Su confirmación en la convocatoria amplía las opciones en el centro del campo de una plantilla que empieza a recuperar efectivos de cara a la parte clave de la temporada. Además del asturiano, el técnico blanquiazul podrá contar con el defensa Diego Rodríguez, recuperado tras más de un mes de ausencia.

Goris repite con la selección

Joaquín Goris también estará disponible para Secho Martínez de cara al último choque de la primera vuelta después de completar una sesión de entrenamiento con la Selección Gallega. El centrocampista fue convocado por el combinado autonómico de cara a la preparación de la Fase Intermedia de la Copa de las Regiones de la UEFA, que disputan los gallegos el próximo miércoles 28 de enero a las 18.00 horas en A Malata (Ferrol) frente a Asturias.

Tras realizar completar una sesión de entrenamiento, el jugador de la SD Compostela (con ficha del Sigüeiro) repite citación con la selección para el amistoso del próximo martes 20 de enero frente al Bergantiños FC, último ensayo antes del duelo ante el combinado asturiano.

La llamada de la Selección Gallega responde al gran rendimiento mostrado por Goris en esta primera vuelta del campeonato. El joven centrocampista se ha ganado un hueco en el once de Secho gracias a su constante entrega y a su talento con balón, consolidándose como uno de los principales ejes del mediocampo blanquiazul junto a Diego Uzal y a Samu Rodríguez.