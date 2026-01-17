El Obradoiro gana en el barro y sin mucho baloncesto

El Monbus Obradoiro regresa a la senda de la victoria en un partido deslucido por ambos bandos, con muchos errores, que acaba en manos de los de Diego Epifanio con el 87-75. El choque fue un despropósito de ambos bandos, con muy poco baloncesto de los dos equipos de la parte alta de los que se esperaba más. Respiran los compostelanos, que tras volver a ganar solo necesita recuperar su ritmo en este 2026.

Con la baja de Andersson, Epi apostaba por Dos Anjos y Etxeguren de inicio, buscando centímetros ante los de Rubén Perelló. Estrenaban el marcador los visitantes y Dos Anjos machacaba a una mano en la siguiente acción. Westermann soltaba el 'primer palo', con Torres anotando solo el primer tiro libre. Richardson ponía el 6-2 por fuera. Barcello comenzaba sin fortuna con dos tiros que para él suelen ser sencillos. Mientras, Geu volvía a golpear por fuera y Dos Anjos sostenía a los suyos (4-9). Barrueta tampoco atinaba, con dos errores por fuera. No le entraba nada al Obra.

Polanco sumaba fácil en penetración y ni Westermann ni Barcello eran capaces de aportar. Por contra, Larsen, de tres, ponía el +10 para el tiempo local (4-14). Buena pizarra para que Westermann encontrase 'por los cielos' el mate de Dos Anjos, que repetía con un gancho. La defensa respaldaba al ataque y el triple de Westermann los ponía a solo tres puntos. Barrueta dejaba el gancho en el aro, pero reaparecían los visitantes con triple de Aris.

Intercambiaban canastas ambos equipos, ya con los cambios en pista. Coulibaly, con dos tiros libres, y Aris, con tres tras la falta de Speight, volvían a alejarlos (15-24). Quintela también acudía a la línea de personal sin fallo. Robaba el lucense, le hacían una falta no pitada, daban el balón fuera del Obra y, al final, 'compensaban' cambiando a balón fuera de los visitantes. Lamentable actuación arbitral que despedía el cuarto con el 17-24.

Arrancaba el segundo con pasos de Coulibaly y un mal tiro exterior de Speight, que posteriormente pisaba fuera tras el esfuerzo de Quintela. El Alicante incomodaba la circulación local, que volvía a perder la bola, pero los visitantes los imitaban. Nervios y poco baloncesto. Minuto y medio tardaba en llegar el primer acierto, con dos más uno errado de Quintela (19-24). El lucense penetraba solo tras un buen bloqueo para sumar otros dos. Empataba Speight, con triple tras bote, ante unos visitantes sin pólvora (24-24). Tiempo de Perelló.

Entraba Westermann tras la segunda falta del base americano. Galán dejaba un taponazo, tras el que el base cometía otro error en ataque. Mendicote respiraba al encontrar la primera de los suyos tras cuatro minutos. Pero caía el triple de Brito y una contra de Galán, aplaudido, que acababa en mate. Paraba el tiempo Alicante, que regresaba con tres de Polanco (29-29). Quintela seguía de dulce y lo contestaba del mismo modo para llegar a 9 puntos en su casillero. Aportaba ahora dos tiros libres Torres. Quintela se llenaba de balón con dos lanzamientos demasiado difíciles. Pero los visitantes estaban fuera del choque, perdían la bola y Barrueta castigaba desde la esquina (35-31).

Polanco no quería dejar ir a los suyos y metía un gran triple. Dos Anjos volvía a mandar al suelo a Larsen y finalizaba la bandeja sin oposición. Eso sí, feo gesto del interior visitante que trató de hacerlo tropezar y que no vieron los colegiados. Barcello aparecía al fin con un triple esquinado. Westermann sacaba dos tiros libres, sumando solo el segundo (41-34). Le estaba costando al francés entrar en el partido.

La defensa de Quintela recuperaba un gran balón que perdía el galo y Richardson dejaba un gancho. Epi paraba el duelo (41-36). El lucense, hasta ahora imperial, se contagiaba y perdía la bola. Geu aportaba dos puntos en la contra. Westermann volvía a acudir a la línea de personal y, de nuevo, solo conectaba el segundo. Barcello también sacaba la falta con el bonus, pero el Capitán América no erraba. Entraba Mwema en la última posesión para dejar un triplazo frontal para el 44-41. Necesitaba Epi que sus estrellas demostrasen su condición.

Regresaban a pista los dos conjuntos y concatenación de errores de Westermann. Falló en el tiro y pérdida en el pase. Pedía el cambio Barcello por molestias en su pierna derecha, que no sería un problema mayor. Entraba Quintela, que intercambiaba bandejas con Richardson. Error garrafal en el rebote de Westermann desaprovechada por Alicante. Larsen asistía a Coulibaly en el poste para ponerse a uno (46-45). Westermann fallaba de tres, robaba Quintela y repetía el galo, que ahora sí acertaba (49-45).

Enésima falta del Alicante para cortar contra y cuarta del cuarto. Airball de Quintela, robo de Westermann y pérdida del propio base. Los visitantes seguían sin aprovechar la penosa puesta en escena local. Por contra, castigaba Westermann de dos y sacaba la quinta de los de Perelló. Solo caía el segundo para llegar a 11 puntos (52-45). Buen esfuerzo en el rebote ofensivo picheleiro que terminó en asistencia de Quintela al mate de Barrueta. Tiempo visitante.

Kravic acudía al tiro libre, aportando el primero, y los visitantes sumaban de tres por medio de Jordá. El interior local conectaba por dentro, pero Mwema dejaba un triplazo lejano. Mejoraba levemente Alicante y les era suficiente para recortar. Mendicote finalizaba con gancho bajo el aro para forzar el tiempo de Epi. Otro triple de Jordá ponía contra las cuerdas a los locales, que se libraban con dos puntos de Barcello. A continuación, dos más uno efectivo del Capitán América para el 62-55. Entraba Grela a defender e impedían al Alicante para despedir el cuarto.

Diez minutos finales que apuntaba a llevarse el 'menos malo' del día. Mendicote sacaba dos tiros libres ante Galán, metiendo solo el primero. Mala bomba de Speight, pero fuera de Alicante, No lo aprovechaba el Obra y Mendicote sacaba falta tras el rebote a Galán. Recuperaba Speight y Brito fallaba solo bajo el aro. Esperpéntico inicio. El papel del Alicante no era mejor y ambos equipos encadenaban desaciertos. Coulibaly, a la segunda, machacaba (62-58). Speight salía tras un mal golpe. Barcello asistía el triple de Galán en la primera local y el Capitán América también convertía desde el exterior. 68.58 y tiempo de Alicante.

Brito ampliaba la renta bajo el aro. Poco después, Polanco sumaba dos y cometían falta de tiro sobre Kravic, que aportaba el primero. Dos Anjos se revolvía y sacaba el gancho ante Larsen. Seguía el triple de Westermann para noquear a Alicante (76-60). Mwema recortaba bako la canasta, pero los locales subían una marcha y Dos Anjos machacaba. Los de Epi marchaban a otro ritmo y, al fin, controlaban el duelo. Los de Epi jugaron con el tiempo y despidieron el choque con más apuro del necesario con sus malas decisiones. El duelo acababa con el 87-75.