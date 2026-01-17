FÚTBOL
El Bernabéu baja el pulgar a su presidente: "¡Florentino, dimisión!"
Pitada monumental de la grada antes del partido y muy señalados durante el choque Vinícius, Bellingham y Valverde, los tres jugadores que se enfrentaron a Xabi
El plebiscito se saldó con un veredicto mayoritario: Florentino y los jugadores, culpables. Hacía años que la grada del Bernabéu no pedía la dimisión de su presidente, y este sábado afloraron los gritos de "¡Florentino, dimisión"!" en el minuto 5 de partido. El presidente del Real Madrid, que celebraba esta semana 20 años sin elecciones, era señalado por la afición con una pitada de enorme calibre. La situación a la que ha llegado el primer equipo, con el entrenador despedido tras perder su pulso con el vestuario por la complicidad de Pérez con los jugadores y la pérdida de dos títulos (Supercopa y Copa del Rey), ha terminado por despertar el enfado del público.
Vinicius, Bellingham y Valverde, señalados
El disgusto de los aficionados, los pocos que había cuando el equipo blanco saltó a calentar 40 minutos antes del encuentro, quedó claro con una primera pitada a los futbolistas. La megafonía templó los ánimos elevando el volumen de la música mientras Antonio Pintus activaba a Mbappé, Vinicius y compañía. Fue el primer indicio de lo que se venía luego. Cuando el equipo se retiró al banquillo, la pitada fue más contundente porque las gradas ya presentaban una mayor asistencia. Durante la presentación del Real Madrid, y pese a elevar todo lo posible la megafonía, la pitada fue monumental. Especialmente cuando se presentó a Jude Bellingham y el punto álgido llegó con Vinícius. El Bernabéu señalaba al vestuario, y dentro de él a los hombres que han desafiado en primera persona a Xabi Alonso y han provocado su despido. Cuando los dos equipos saltaron al campo, el club intentó minimizar el desacuerdo de la grada subiendo el himno del Madrid.
La llamada ‘Grada de Animación’, grupo de aficionados teledirigido por la directiva que se ubica en un fondo, estaba advertida por el club que sería vigilada por las cámaras de seguridad del estadio. Quien no animase y mostrase su oposición, sería castigado. Durante el partido ese fondo animó como hace siempre y el resto del público no dejó de pitar a Vinícius, Bellingham y Valverde, los tres futbolistas que lideraron la rebelión contra Xabi Alonso.
Pancartas contra Florentino
En la noche del viernes aparecieron pancartas en contra del mandatario blanco en diferentes puentes de la M-30 y la carretera de Burgos. En las mismas se podían leer mensajes como ‘Florentino: game over’, ‘Superliga, parking, el estadio... fracaso en fracaso, un presidente acabado’ o ‘Florentino vendido al oro, el Madrid vendido al moro’. Críticas a su gestión tras lo sucedido en la final de la Supercopa de España, donde cayó ante el Barça, y la posterior eliminación en Copa ante el Albacete.
