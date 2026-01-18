Remontada de fe del Compostela para poner el broche de oro a una gran primera vuelta

La SD Compostela eligió creer cuando el guion parecía torcerse y encontró en la fe el camino hacia el triunfo. Tras llegar al descanso por detrás en el marcador, el cuadro de Secho Martínez remontó al Viveiro gracias a un doblete de Jorge Maceira y a un gol de Cañizares. Con esta victoria, la esedé consolida su condición de líder destacado y pone la guinda a una primera mitad de temporada para enmarcar.

Sin sorpresas en la alineación donde Secho Martínez optó por repetir el planteamiento que consiguió los tres puntos en el Municipal de A Estrada. Con Cobo bajo palos; Valín, Crespo y Noya, en defensa; centro del campo para Diego Uzal, Samu Rodríguez y Goris; mientras que el peso ofensivo del equipo recayó sobre Parapar, Armental, Guisande y Maceira. En el Viveiro resaltar la ausencia de Trasi, el cual no pudo jugar debido a la ‘cláusula del miedo’.

Comenzaron con prisas los locales, que estuvieron a centímetros de abrir el marcador antes, incluso, de cumplir el primer minuto de partido. En una acción embarullada de Maceira en el área, Guisande apareció desde segunda línea para fusilar sin marca a Valentín Mosqueira, pero el pie del meta y la aparición posterior de un defensor visitante sobre la línea negaron el tanto del pontevedrés.

Mosqueira atrapa el balón ante el esfuerzo de Guisande. / Antonio Hernández

Resignado tras el acierto rival, Guisande pidió el balón en tres cuartos, convencido de que el primero acabaría llegando. Después de recortar, probó desde fuera del área con un remate que botó justo antes de llegar a Mosqueira y que estuvo cerca de amargarle la tarde-noche. El cuadro local mandaba en el campo, pero el portero visitante mantenía las tablas en el marcador después de unos primeros compases de mucha intensidad.

Golpe visitante

El suflé blanquiazul se fue desinflando con el pasar de los minutos. El sólido planteamiento vivariense privó de dinamismo al juego de un Compostela que dominaba la posesión pero no conseguía desbordar a la zaga rival. Un desatascador usual; Jorge Maceira, rescató un envío al área para, con una fuerte volea, rematar centrado ante un Mosqueira, de nuevo, salvador.

El Viveiro, no del todo incómodo en fase defensiva, buscó igualar el esquema local con una línea de cinco atrás y con un seguimiento parcial al hombre. El cuadro de Alberto López complicó el flujo de balón compostelano, pero apenas inquietó la meta de Cobo en un primer acto en el que los visitantes fueron de menos a más.

Y justo antes del descanso, la sólida paciencia del Viveiro obtuvo sus frutos. En un contragolpe perfecto, Esquerdeiro se plantó totalmente solo ante Cobo y con un sútil finalización abrió el marcador en San Lázaro (45’). Duro golpe para el líder, que, sin tiempo posible para una reacción, alcanzó el ecuador del duelo en desventaja.

Parapar intenta descordar al defensa vivariense desde la banda. / Antonio Hernández

Tras el descanso, el conjunto visitante puso a prueba la paciencia de un Compos incapaz de generar combinaciones fluidas. La tensión era evidente y Lasande a punto estuvo de agudizar, más si cabe, los problemas blanquiazules, pero eligió mal ante Cobo. Momento de la verdad para el Compos. Faltas constantes, pases que no encontraban destinatario y un público picheleiro que se impacientaba cada vez más.

Bajo este panorama, la esedé probó por abrir el juego a las bandas. Del costado derecho, salió la primera oportunidad del segundo tiempo para los locales mediante un remate de Goris que se fue alto. Sin embargo, fue una ocasión desperdiciada del Viveiro, en los pies de Diego Fernández, lo que hizo reaccionar a Secho Martínez. El técnico sonense miró al banquillo en busca de soluciones y encontró en el recién llegado Rosón una posible certeza. En una situación complicada, el lucense ingresaba al campo junto a Cañizares y Diego Rodríguez; salían Goris, Samu y Crespo.

Reacción local

Media hora por delante y Maceira despertó a la grada en una acción de fe que terminó en un disparo de Cañizares desde la frontal que despejó Mosqueira. Pero no solo de la fe se vive y menos si eres Maceira, el máximo goleador del líder. El ariete vigués aprovechó un ‘caramelito’ de Armental para, de cabeza, igualar la contienda y confirmar el despertar blanquiazul (71’). Era inevitable, el Compos había dictado sentencia.

Sin posibilidad de elección, el Viveiro aceptó su duro desenlace mientras se veía consumido por un tsunami blanquiazul. De nuevo, Maceira eligió creer para alcanzar un pase al hueco que lo dejaba solo ante Mosqueira y, tras un acertado recorte, confirmó la remontada y desató la locura en el Vero Boquete (74’). Poco importaba la amonestación, ganada a pulso por quitarse la camiseta durante la celebración al estilo 'Messi', y es que el Compostela lo había vuelto a hacer.

Cañi redondeó la perfecta reacción compostelana con el tercero, después de un generoso taconazo de Guisande, que cedió a placer el tanto al ex del Villalbés (79’). La ventaja fue suficiente y el Compostela cerró el triunfo sin sufrimientos. Victoria que afianza al cuadro picheleiro en lo más alto de la tabla tras el tropiezo del Racing Villalbés y que pone el broche de oro a una primera vuelta casi perfecta.