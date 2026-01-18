Vinícius se cansa y abre la puerta a su marcha del Real Madrid: "No quiero jugar donde no me quieren"

En la tarde más destemplada de la historia reciente del Real Madrid, la grada del Santiago Bernabéu señaló a Vinícius Júnior como el gran culpable de lo que está ocurriendo en el equipo, junto a Florentino Pérez. En el momento en que se nombró al brasileño por megafonía al presentar la alineación se registraron 83 decibelios, el mayor volumen de ruido de los titulares blancos. Superando a la bronca dedicada a Jude Bellingham, que le precedía y que también fue muy castigado por la grada madridista.

Vinícius fue a Albacete

Vinícius no entendía que se le señalase tanto por la eliminación en Albacete, cuando fue uno de los dos pesos pesados que se subió en el avión y pisó el césped del Carlos Belmonte. Ni Thibaut Courtois, ni Kylian Mbappé, ni Jude Bellingham, ni Rodrygo se tragaron el sapo de lo ocurrido en Copa. El brasileño, más allá de su mala actuación, reivindica que no se borró del cartel como hicieron otros. Y las palabras de Álvaro Arbeloa, que luego tuvo que matizar para negar que hubo jugadores que se negaron a viajar, lo dejaban claro: "Vinícius ha querido estar aquí y jugar todos los minutos para ayudar al equipo".

Precisamente eso es lo que argumenta el futbolista, "yo sí quise estar allí", dejando claro que otros no quisieron. Y lo que más duele a Vinícius es que el madridismo cargue contra él. Cuando terminó el partido ante el Levante, en el que jugó los 90 minutos, el brasileño abandonó el campo corriendo hacia el vestuario y sin saludar a nadie. El de Sao Gonçalo es un futbolista emocional. Y no entiende que habiendo dado tanto al Real Madrid, al que ha hecho ganar Champions con sus goles, ahora sea señalado por la afición como el gran culpable de lo que está pasando.

La renovación, un estigma

A 'Vini' no le ayuda nada que su renovación se haya convertido en la prioridad de un Florentino Pérez cuyas últimas decisiones han metido a los blancos en una espiral catastrófica. Mientras el presidente apostaba por el brasileño, desautorizando incluso a Xabi Alonso, el jugador ha ido elevando las exigencias para su renovación. Vinícius ha pedido estar a la altura de Mbappé y considera que el club está siendo desagradecido porque no le ofrece el estatus que se ha ganado con sus actuaciones en el campo en estas temporadas.

Por eso lo ocurrido ayer, donde fue pitado en cada una de las ocasiones en las que recibió la pelota, ha colmado su paciencia. Vinícius está desencantado con el madridismo porque estima que ha hecho mucho por el Madrid. Cierto es que su desafío a Xabi tras ser sustituido ante el Barça en el Bernabéu, y su posterior comunicado pidiendo perdón a todos menos al técnico, le han marcado frente al madridismo. Pero no es menos cierto que antes de ese incidente ya hubo un roce en Estados Unidos, por su suplencia ante el PSG en el Mundial de Clubes. También es cierto que Fede Valverde, públicamente en Kazajistán, y Jude Bellingham, en privado, también habían desafiado al tolosarra antes de aquel 26 de octubre.

Álvaro Arbeloa, tan obediente con el presidente como servicial con el vestuario, defendió a Vinícius en la sala de prensa: "No lo pitan de forma mayoritaria. Respeto muchísimo al público del Bernabéu, es una de las razones porque este club es tan grande. Quiero ver la mejor versión de Vinicius, la que vimos ante el Barça hace una semana. Nos ha dado varias Champions, ha tirado del carro siendo un niño, vamos a buscarle para darle muchos balones y disfrute para hacer felices a los aficionados. Es uno de los nuestros y lo va a seguir siendo durante mucho tiempo". Incluso la defensa que ha hecho Arbeloa del brasileño ha sido entendida por el jugador como un reproche, ya que elogia su actuación en la final de la Supercopa, pero obvia su implicación viajando a Albacete, donde el brasileño considera que no se escondió, como han hecho otros.

Todo lo ocurrido ante el Levante ha tenido ya una consecuencia directa. Según ha podido contrastar EL PERIÓDICO, Vinícius ha advertido a su entorno que quiere salir del Real Madrid. "No quiero jugar en un lugar donde no me quieren", ha señalado el madridista dolido por lo vivido en el Bernabéu este sábado 17 de enero que ha pasado la historia del club. Y no precisamente por la excelencia futbolìstica del encuentro. El día que el madridismo rompió definitivamente con Vinícius.