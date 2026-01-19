La Federación Gallega de Automovilismo premia a Luis Penido

El pasado sábado, tuvo lugar en Ourense la Gala 2025 de la Federación Gallega de Automovilismo, en la que estuvo presente el Luis Penido Rally Team con la presencia de su piloto, Luis Penido, y del director deportivo, Daniel Blanco.

De manos del Presidente de la FGA, Antonio Rodríguez, el piloto compostelano recibió un trofeo en reconocimiento por la fabulosa temporada 2025 del equipo a nivel internacional donde, compitiendo en el Campeonato de Europa de Montaña, logró el título continental del grupo 5.

Penido comentó que «estamos muy orgullosos por este reconocimiento de la FGA por los éxitos del año pasado, éxito del esfuerzo de todo un equipo que peleó por conseguir este sueño. Además, podemos presumir de ser un ‘producto’ 100% gallego, nacido y formado desde las bases de las copas de promoción de la FGA y patrocinados por empresas y entidades gallegas».

Por su parte, Blanco traslada que «ahora ya toca pensar en planificar bien la temporada 2026, en la que llevamos meses trabajando y donde seguimos buscando nuevos apoyos que nos permitan completar el proyecto deportivo más ambicioso posible con el objetivo de, por lo menos, poder igualar los éxitos de 2025».