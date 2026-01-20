La amiense Diez puntúa en el Ranking Nacional

Natalia Diez, del Compostela Esgrima, compitió este fin de semana en el Torneo Nacional Ranking de Espada femenina de Alcobendas con un buen resultado final en la posición 62 y unos valiosos puntos.

Natalia, de categoría júnior, viajó a Alcobendas para seguir sumando puntos en el ranking nacional. Su más que probable clasificación para el Campeonato de España júnior en Logroño, le exigirá la mayor competitividad y una puesta a punto tras un pequeño parón por una lesión.

La competición, con 121 tiradoras, comenzó con la fase de grupos en la que Natalia consiguió 2 victorias ante Nicole López, de Valencia, y Rebeca Olmos, del Arroyo de Valladolid, y 3 derrotas ante Giulia dal Ponte, del Tres Cantos, Ana Luque, del Esgrima Madrid y Martina González, de la Sala de Armas Madrid, la situó en la posición 74 y clasificada para la ronda de eliminación del cuadro de 128 contra Irene Arregui, de Navarra.

El asalto, muy ajustado, llegó al tercer tiempo igualado, pero en un impulso final de la amiense se llevó la victoria por 15 a 11. De este modo, Natalia pasaba ronda y se metía en el cuadro de 64 contra Paula García Blanco, del local Alcobendas, que con el número 10 y pleno de victorias en su grupo partía con una teórica superioridad.

En un asalto muy táctico, la espadista del Compostela mantuvo el marcador muy ajustado. Un tanteo corto le iba a permitir disputar el asalto hasta el final. Con una esgrima muy atrevida y atacando a su rival llegó al tercer tiempo con posibilidades: tenía que presionar a la madrileña para intentar ganar y pasar de ronda.

Arriesgando lo más posible, su rival se fue dos puntos por arriba y eso obligó a Natalia a tomar acciones con mucho riesgo y el asalto cayó del lado de la del Alcobendas, 13 a 15 en contra de la del Compostela y una muy buena sensación contra una rival mucho más experimentada.

Natalia finalizaba así en la posición 62 en una competición de categoría absoluta, por lo que gana otra valiosa experiencia y tendrá que recuperarse físicamente para estar en plenas condiciones en el XX Open Compos Ranking Galego del 1 de febrero en Santiago.