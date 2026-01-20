El Sigüeiro regresa al Lino Balado tras una reforma de 200.000 euros

El Concello de Oroso inauguró en la tarde del pasado domingo el campo Lino Balado tras una renovación integral de su terreno de juego. El campo, donde disputa sus partidos de local el Sigüeiro FC, filial de la SD Compostela, albergó un duelo de liga entre el cuadro rojillo y el Burela SD, que finalizó con victoria local (1-0).

El segundo equipo del Compos volvió, después de más de dos meses de espera, a un Campo Municipal Lino Balado que lució un renovado aspecto. La actuación contó con una inversión próxima a los 200.000 euros y culminó con la instalación de un césped artificial de alta calidad, que alcanzó el sello FIFA Quality Pro, certificación que garantiza los más altos estándares internacionales en rendimiento, seguridad y durabilidad.

El acto de inauguración contó con la presencia del presidente de la Federación Galega de Fútbol, Pablo Prieto, que acompañó al alcalde y a la corporación municipal en esta jornada deportiva. En el marco del evento, se realizó también la entrega de los trofeos de campeones de liga a los equipos de la ED Juventud de Oroso de la temporada anterior: Alevín A, Alevín B, Alevín C y Benjamín C, reconociendo así su esfuerzo y resultados deportivos.

La renovación del césped permite mejorar de manera notable las instalaciones deportivas municipales y ofrecer un espacio en óptimas condiciones para la práctica del fútbol. Desde el Concello de Oroso se destaca que esta reforma forma parte del compromiso municipal de seguir mejorando las infraestructuras deportivas, apoyar el deporte base y fortalecer el deporte local, dotando a los clubes y deportistas de instalaciones modernas, seguras y de máxima calidad.