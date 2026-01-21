Barrueta, sin miedos: «Es como Curry o LeBron, pueden tener un día malo»

Yunio Barrueta, alero del Monbus Obradoiro, participó este martes en el programa O Noso Basket, donde habló de la temporada en Sar, del Leyma Coruña, su rol y su vida en redes sociales, entre otros temas, demostrando su ambición por llegar a ACB.

Tras finalizar la primera vuelta, reconoce que «se siente como jugar una temporada entera ya. Empezar perdiendo los dos partidos era muy difícil y sé que para la gente en Santiago no era fácil. Yo no lo vi como un ‘modo de pánico’. Los jugadores y el staff no teníamos tanto pánico como la gente pensaba, porque estábamos entrenando muy bien y haciendo las cosas bien. El resultado era que no ganamos, pero seguimos así, empezamos a ganar partidos y entramos en esa racha de trece partidos ganados, contando la Copa».

«Perdimos el partido de Copa con Palencia después de haberles ganado (en liga). Ahí es cuando perdimos con Ourense. Nos recordó un poco al principio de temporada, que perdimos dos partidos consecutivos y era como ‘no vamos a empezar esto otra vez’. Seguimos trabajando día a día con Epi y con todo el mundo y va muy bien. Trabajamos durísimo. Es una cosa buena de Epi, ganamos o perdamos, da lo mismo. Jugamos este partido con Alicante y, bueno, el resultado es que ganamos manteniendo la mente positiva. El trabajo duro siempre termina así», añadía.

El factor de las lesiones tampoco se le escapó al alero: «Son lo peor que puede pasarle a un deportista y a un equipo, y más cuando queremos esa meta grande. Sé que Epi ya tiene sus planificaciones con los jugadores. Teníamos que buscar otros que tuvieran un perfil similar al de Goran (Huskic). Y bueno, ahora Olle (Lundqvist), que se lesionó, ya teníamos a Micah (Speight) firmado. Con Denzel (Andersson) no es una lesión tan grave».

La baja del interior sueco le trasladó responsabilidades a un Barrueta al que le tocó «jugar la posición de cuatro, que ya la he jugado antes en Leyma con Epi, cuando ha pasado una situación similar o por tema de faltas. A mí no me molesta muchísimo».

«Comenzamos el 2026 perdiendo en la Copa con Palencia, que la queríamos ganar, pero no dejamos que eso nos afecte para el próximo encuentro contra Ourense. Pero tuvieron el partido de su temporada y así es como este año empezó», comentaba.

Su rol

El rebote ha sido uno de los principales quebraderos de cabeza y el alero sabe de la importancia de este factor: «Cuando miras un partido, sin ver quien ganó o perdió, tú lo puedes comprobar por la diferencia en los rebotes. Si un equipo tiene más que el otro, ya sabes que ganó, en un 90 o 95 por ciento. Personalmente, me siento listo por si Epi me dice que tengo que jugar al cuatro, porque yo ya sé cómo darle eso. Cuando estaba en la universidad ya jugué en esa posición. Sé que en ella hay gente que pesa diez o quince kilos más que yo y son más grandes. Pero bueno, uso mi ataque de una manera diferente y uso el físico mío. Cuando Epi me dice ‘mira, tienes que jugar para el cuatro’, bueno, yo le digo que sin problema. Me sé todas las jugadas, he estado cuatro años con él y me sé las que tiene pensadas para el futuro. Me sé las jugadas del uno al cinco».

También analizó la dificultad de su rol en el equipo como tirador puro: «Los días que los metes (los tiros) eres el mejor y cuando fallas siempre meten una excusa. Sigo todos los días haciendo mi trabajo extra. Tengo la confianza. Mira el partido de Alicante, metí uno de seis en triples. ¿Qué pasa? ¿No puedo tirar más triples? Eso no significa nada. Yo sé lo que puedo hacer y he tenido esa confianza. He demostrado ya varios años lo que puedo hacer».

La negatividad no me afecta y, cuando la gente empieza a hablar, a mí lo que me hace es trabajar más duro"

«Es como Curry o LeBron, pueden tener un partido malo o varios. El día que no me entren, ¿qué puedo hacer para ayudar al equipo? Coger rebotes, jugar defensa o dar el extra pass. Tratar de ser un líder en la cancha. La negatividad no me afecta y, cuando la gente empieza a hablar, a mí lo que me hace es trabajar más duro para enseñar en el próximo partido quién es Yunio Barrueta», agregaba.

A Coruña y Santiago

El jugador reconoce llevar bien el cambio de A Coruña a Santiago y no nota cambios, ya que «la familia de mi mujer vive en Coruña y yo estoy allí cada dos o tres días. Siempre va a ser una casa para mí. Mi suegra está abonada al Leyma. Los tres años ahí fueron espectaculares, me encantó. Un club muy profesional. El cambio sí fue ‘te vas para el rival’, pero esto es un negocio. A algunos les molesta y otros lo entienden. Vino Epi y varios jugadores con los que he estado varios años. Me sentía muy cómodo y más estando cerca de casa».

También recordó el ‘barruetazo’ ante el Real Madrid: «Para Coruña era lo mejor que podía pasar, ganar el primer partido y, además, contra el Real Madrid. Era como ‘podemos competir en esta liga’. Es el mejor momento deportivo que he tenido en mi carrera. Es uno de los momentos que nunca se me va a olvidar. Puso mi nombre en toda Coruña y en España. Hasta en el aeropuerto, varias veces, me decían ‘mira, el que le ganó al Madrid’. La lástima es que no pudimos mantener a Coruña».

Barrueta se lanzó a analizar el duelo en la parte alta y apunta a que «en el ‘top 5’, son equipos que pueden competir para el ascenso. Yendo a la segunda parte de esta temporada, tú nunca sabes lo que puede pasar. Otros equipos pueden entrar en una racha de 13 o 14 partidos. Son cinco equipos que pueden competir y nosotros, habiendo ganado a los cuatro de arriba, sabemos que podemos para alcanzar esa gran meta. Hay que entrar esta segunda etapa con esa mentalidad y entrar en esa racha».

Copa y redes sociales

Tras señalar que en la Copa apuesta por una final Palencia-Estudiantes, en la que apuesta por los madrileños al jugar su «amigo Lotana», el alero fue preguntado por el Miudiño, que «al principio tenía que preguntarle a mi mujer qué es eso y aun a día de hoy no entiendo muy bien (risas). Es un poco cómico y es verdad que es un principio muy chulo. Es una tradición de muchos años en Santiago y que mantengan eso es especial».

No entiendo porqué a la gente le tiene que molestar (su vida en redes sociales), todo el mundo puede hacer lo que quiera después de su trabajo"

No tuvo miedo en hablar también de su vida en internet: «Por varios años ya he tenido esto de las redes sociales. Para mí es como mi tiempo libre, un hobbie básicamente. No entiendo porqué a la gente le tiene que molestar, todo el mundo puede hacer lo que quiera después de su trabajo. Como si ustedes salen del trabajo a tomar unas cervezas. Estoy aquí en casa, en mis redes sociales haciendo streaming. Es lo que me gusta hacer. Lo he hecho por tres años y es una bendición para mí y mi familia. Es mi otro trabajo, me gusta y lo hago todos los días».

De la afición de Santiago admite que son «muy intensos y me encantan que sean así, que quieren lo mejor para su equipo para ganar, eso te motiva para dar el máximo. Esta es una ciudad de baloncesto, se nota».