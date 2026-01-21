Quince minutos mágicos de Robert Navarro dan vida al Athletic en la Champions

Quince minutos mágicos de Robert Navarro, entre el 58 y el 74, dieron esta noche vida al Athletic Club en Bérgamo, donde remontó al Atalanta (2-3) para recuperar sus opciones de estar en el Play-off de la Liga de Campeones con tantos de Gorka Guruzeta, Nico Serrano y el propio Navarro.

El fino media punta Navarro, primero, dejó solo a 'Guru' para que marcase su cuarto gol en Champions con un pase de pecho también espectacular como la definición del delantero; después puso un centro primoroso al segundo palo en el que también estuvo a la altura Serrano; y finalmente definió él ante el meta rival tras un pase de Oihan Sancet también de elegidos.

Antes Gianluca Scamacca había marcado el 1-0 en el minuto 16, a centro de Nicola Zalewski, y después Nikola Krstovic el 2-3, a pase de Ademola Lookman, en el 88. Lo que obligó a los leones a defender con uñas y dientes en los últimos minutos.

Con este triunfo el Athletic entra entre los 24 primeros clasificados y podrá certificar su pase al Play-off el próximo miércoles ante el Sporting de Lisboa en San Mamés.

El Atalanta, por su parte, cae del Top 8, y deberá intentar volver a él para ir directamente a octavos de final en su visita también el miércoles al Union Saint-Gilloise.

Ernesto Valverde sorprendió de inicio con un once que atacaba de manera diferente a como defendía. Con balón se situaba en el habitual 1-4-4-2, con un doble lateral por la derecha con Lekue y Gorosabel, y en defensa en un extraño en el técnico rojiblanco 1-5-2-3 con Gorosabel de lateral, Lekue de tercer central, Unai Gómez también por la derecha y Guruzeta defendiendo el flanco izquierdo.

El técnico rojiblanco dejó en el banquillo a Oihan Sancet, la única estrella ofensiva que viajó a Italia tras las lesiones de los hermanos Iñaki y Nico Williams y de Alex Berenguer.

Quizás por esa poco habitual decisión con el once Valverde sorprendido a los de Raffaele Palladino, ya que en los primeros minutos del choque 'Guru' dispuso de una ocasión, en la que no empaló bien, a centro de Navarro.

Ahí se quedo el Athletic de circunstancias porque a raíz de esa jugada no hizo más que intentar contener a un Atalanta con un equipo al uso y que llevaba el control y la iniciativa.

De hecho no pudo hacerlo porque en la primera ocasión de los italianos llegó el 1-0. Un centro desde la izquierda de Zalewski que el gigantesco Scamacca, sin apenas oposición aunque con la defensa en principio bien situada, cabeceó inapelable a la red. El Athletic se quejó de un empujón del ariete local a Paredes en el salto, pero si lo hubo fue muy leve.

Se tranquilizó el choque porque el que ganaba llevaba la iniciativa y el que perdía no daba síntomas de hacer peligro.

Pero pasada la media hora el control del Atalanta pasó a ser asedio y el Athletic era incapaz de capear el temporada. Aún así marchó al descanso con el 1-0 porque apareció salvador en una doble intervención descomunal para repeler dos remates a bocajarro de Scamacca y Bernasconi.

Aunque acabó siendo señalado fuera de juego, por posición adelantada de Scamacca en el primer remate, las dos paradas de Simón fueron para ver en bucle.

También terminó en fuera de juego el segundo gol que marcó el Atalanta, otro remate a placer de Scamacca a centro de De Ketelaere. Un remate al palo de De Ketelaere ahondó en el agobio que sintió el Athletic en el tramo final de la primera mitad desde que abriese el acoso Bernasconi en el minuto 37.

Entró Sancet en el segundo tiempo pero las cosas no cambiaron porque Zappacosta seguía siendo un puñal por la banda y además también buscó portería con dos muy buenos disparos. El primero lo cazó Simón, muy firme, y el segundo se le fue muy cruzado.

Cuando parecía que iba a llegar el 2-0 y el Athletic iba a quedar eliminado, casi de la nada llegó el 1-1 visitante y cambió todo. Serrano cuerpea a su rival y dejó solo con un pase con el pecho a Guruzeta para que, tras una carrera en solitario, definiese sublime ante Carnesecchi.

No se quedaron ahí los de Valverde, que marcaron el segundo tanto en un gran centro de Navarro que Serrano, de volea, estampó en la red, y un tercer tanto, esta de vez de Navarro, el asistente de los dos primeros goles, a pesa de Sancet y definiendo casi como Guruzeta ante el meta local.

Pero aún le quedaba que sufrir al Athletic porque en su insistencia el Atalanta marcó el 2-3 y hasta amenazó con empatar, siempre en jugadas por la derecha. El tanto llegó en el minuto 88 y lo marcó Krstovic después de que Lookman devolviese un centro al primer palo.