El Obradoiro busca un perfil para el tres y el cuatro, pero «sin disparar por disparar»

El Monbus Obradoiro ha celebrado este miércoles una rueda de prensa para hablar de su campaña de responsabilidad social, en la que el director general del club, Héctor Galán, fue preguntado por la presencia de la entidad en el mercado de fichajes. Reconoció que el perfil que se mira es el de un jugador que pueda ocupar el tres y el cuatro, aunque no van a firmar a nadie si no consideran que va a incrementar prestaciones.

Galán señaló que «el consejo está contento. Este ha sido un año difícil en cuanto a que hemos tenido dos lesiones muy graves y de larga duración que han generado que dos jugadores de inicio ya no vuelvan a vestirse con nosotros. Eso automáticamente lo que te implica es un sustituto. Estamos en una zona de la competición o somos una parte de la competición en la que cualquier movimiento genera un gasto muy importante y aquí no estoy poniendo de menos ni de más nada. Simplemente que nosotros estamos luchando por unos objetivos y cada vez que levantas el teléfono pues es ‘ostia, que llama el Obradoiro’».

El balance de esta primera vuelta tiene que ser bueno"

«Ahí hay un porcentaje, un 20 o 30 que hay que ponerle porque es el Obradoiro. Esto es así, lo tengo muy hablado con los agentes. Esto es así por lo que sea, a lo mejor hay dos o tres equipos más en ese mismo saco, y cada movimiento genera un riesgo de desestabilizar un poquito el presupuesto. El presidente tiene un objetivo y está asumiendo esos desvíos presupuestarios», agregaba.

Su valoración del curso es positiva: «Deportivamente estamos contentos. Si no tuviésemos unos vecinos que solo han perdido un partido en una liga normal, que me vais a decir que el año pasado también San Pablo, pero tampoco fue una liga normal. ¿Te acuerdas del partido de Menorca, del partido de Cantabria? Sí, o el de Ourense, evidentemente. Pero esas cosas forman parte de una competición tan exigente como esta y el balance de esta primera vuelta tiene que ser bueno, seguro».

«Ahora viene otra segunda vuelta que promete ser tan complicada como la primera, porque ya veis que ahí hay un montón de equipos. Vamos a ver cómo responde el equipo, vamos a ver si somos capaces de que las lesiones nos respeten un poquito más. También tenemos a Andersson con la lesión que se hizo en Ourense. Sé que forma parte del juego, pero estamos teniendo un poquito de mala suerte respecto a eso», sostenía.

Buscando un tres-cuatro

Al ser preguntado por si están en el mercado, no se esconde: «Sí, estamos abiertos a ver qué puede pasar. Ahora mismo somos once más uno. Ese uno está dentro de los doce, que es la ficha de Alonso, que inicialmente estaba con nosotros y ahora aunque tenga licencia de segundo equipo sigue estando con nosotros en dinámica el primer equipo. Creo que también es nuestra obligación verlo, si aparece algo que nos pueda mejorar. Lo hablo mucho con Epi y el objetivo es ver si nos puede mejorar».

«Si no nos puede mejorar no vamos ‘a disparar por disparar’, porque no tiene ningún sentido. El equipo está muy bien y trabaja muy bien. Hay un grupo profesional y humano muy bueno, no lo queremos poner en riesgo por nada del mundo. Ahora, si vemos que hay un jugador que nos puede dar ese puntito también, es nuestra obligación intentarlo, estamos en ese momento», concretaba Galán.

El director general volvió a hablar de la versatilidad, ya que tienen «bastante analizado cómo tenemos la plantilla. Una de las ideas iniciales de Epi que hablamos también era tener jugadores muy versátiles, que te pudiesen en un momento dado cubrir posibles carencias que tuvieses en alguna posición. Hay un departamento, vamos a llamarlo así, un poco más estanco que otros, que yo creo que es esa posición entre el tres y el cuatro».

«No tienes jugadores, aunque Yunio hay veces que ha tenido que jugar de cuatro y ha cumplido perfectamente, no es su hábitat natural, es una posición quizá un pelín más forzada. Entonces, de haber algo, yo me inclinaría por un combo en esa posición, para tener desde la posición del uno al cinco la capacidad de mover las piezas en función de una lesión, una situación puntual o lo que sea. Ese sería el objetivo, en eso estamos», finalizaba.

Voluntad de equipo

Sobre el problema de las bajas, y aprovechando el motivo de la convocatoria, Epi destacó la voluntad de la plantilla por ayudar en la adversidad: «El vestuario está formado por muy buenos jugadores, sobre todo por excelentes tipos y eso nos hace que nos ayude a soportar cualquier situación difícil. En la pretemporada no estuvimos todos, por la incorporación tardía de los internacionales. Entonces, dos jugadores nuevos que no conocían el club, ni al entrenador, ni a la mayoría de compañeros. Siempre es difícil. Luego se nos juntó el tema de las dos lesiones. Ahí, tanto Aitor como Alonso, hicieron un papelazo».

A pesar de mi cabezonería de no fichar (a Speight), no hubiésemos podido competir como lo hicimos con Coruña y con Palencia"

«¿Qué pasa? Que la competición no nos dio para ganar y no tiene que ser solo una situación sobre los jugadores, puede que nosotros como staff no hubiésemos llegado a lo que queríamos como equipo, porque cuando pierde un equipo no es solo cuestión de una situación. Ahí se vio el gran valor de este equipo, que humanamente, a nivel de esfuerzo y de implicación de todos, sin sacar los pies del tiesto, trabajó haciendo lo que le pedíamos. Con la llegada de Dejan creo que se liberó esa situación de estrés y hay que agradecer mucho su buena predisposición para incorporarse al grupo y lo que hicieron los demás para que la adaptación fuese muy rápida», sostenía.

También celebró el haber contado a Speight pese a que él no quería fichar: «Con el caso de Micah, fue una incorporación que habla de su enorme personalidad y de la forma positiva de ser que tiene. Vino a un grupo en el que no tenía espacio y trabajó como el que más. Lo he dicho muchas veces, si no hubiéramos tenido a Micah, a pesar de mi cabezonería de no fichar, no hubiésemos podido competir como lo hicimos con Coruña y con Palencia».

Responsabilidad social

El motivo principal de la cita fue hablar de las diversas acciones de responsabilidad social que ha llevado el club, repasando las iniciativas que se han llevado a cabo y las que están por venir. La presentación de las camisetas en el Mercado de Abastos y el Monte Pedroso con la asociación Down Compostela, la campaña de donación de sangre con ADOS, la entrega del balón del partido por José Paz, deportista con discapacidad, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad o las visitas navideñas a unidades pediátricas, de oncología y diálisis en el CHUS y HM La Esperanza son algunos de los ejemplos mencionados.

El Corte Inglés

El Corte Inglés de Santiago de Compostela acogerá el viernes 30 de enero un Meet & Greet con los jugadores Felipe Dos Anjos y Alonso Grela, en un encuentro especialmente dirigido a niños y niñas de 7 a 12 años. La actividad tendrá lugar en la sala de Ámbito Cultural a las 18.30 horas. El acceso es limitado y requiere reserva previa. Las familias interesadas pueden solicitar plaza escribiendo al correo eventossantiagodecompostela@elcorteingles.es, indicando el número de asistentes y el nombre del adulto responsable.