FÚTBOL
Todo preparado en Ferrol para la disputa del Galicia-Asturias de la Copa de las Regiones de la UEFA
El duelo de la Fase Intermedia del torneo se disputará el próximo miércoles 28 a las 18.00 horas en el campo ferrolano
La entrada es totalmente gratuita
En el día de ayer, el Concello de Ferrol albergó la presentación oficial del partido entre Galicia y Asturias de la Fase Intermedia de la Copa de las Regiones de la UEFA, que se disputa este miércoles a las 18.00 horas en el estadio de A Malata. Y es que la cuenta atrás ya ha comenzado.
A tan solo una semana para la disputa del trascendental duelo, Manuel Asende, presidente del Racing Club de Ferrol; Ricardo Aldrey, concelleiro de Deportes de la ciudad; Pablo Prieto, presidente de la Real Federación Galega de Fútbol (RFGF); y Manolo García, seleccionador gallego, introdujeron de forma oficial el evento mediante un acto celebrado en la sede municipal de la ciudad departamental.
El presidente de la RFGF aprovechó para agradecer al Concello y al Racing de Ferrol por su inestimable colaboración en la organización del partido. «Para nós é un orgullo poder xogar esta eliminatoria na nosa casa e, máis concretamente, en Ferrol, nun estadio e marco incomparable como A Malata», confesó.
El concelleiro de Deportes, Ricardo Aldrey, afirmó que «hoxe non só presentamos un partido de fútbol, senón un acontecemento deportivo de primeiro nivel que une territorios e que sitúa Ferrol, unha vez máis, no centro do mapa do fútbol nacional». En el propio acto, se llevó a cabo un llamamiento para la afición gallego, recordando que la entrada al partido es totalmente gratuita aunque requiere de retirada previa, ya sea en las oficinas de la Federación en Ferrol, en las del Racing o en las puertas del propio estadio antes del inicio del encuentro.
Pase a la Final Four
En lo deportivo, Galicia afronta un choque de vital importancia ya que el ganador sellará su pase definitivo a la Final Four de la Fase Nacional de la Copa de las Regiones de la UEFA, que se celebrará el 1 de marzo en Madrid.
La selección gallega clasificó a esta ronda intermedia después de vencer ‘en los despachos’ gracias a una próspera reclamación por alineación indebida de Andalucía. El recurso de los gallegos fue aceptado, dando los tres puntos a Galicia y confirmando su clasificación frente a andaluces y castellanoleoneses.
Cabe recordar que Galicia ganó el torneo en la edición 2023, convirtiéndose a posteriori en campeón continental tras triunfar en la fase final, ante selecciones regionales de otros países europeos. En la última edición, en la 2024/25, Galicia cayó en la final nacional frente a Aragón, que tomó el relevo de los gallegos y defendió la corona continental.
Antes de medirse a Asturias, el combinado gallego disputó en el día de ayer un duelo preparatorio ante el Bergantiños en As Eiros. El cuadro rojillo de Segunda Federación venció a la selección (2-1).
El Bergan se marchó al descanso en ventaja gracias a un tanto de Ander Barck. Tras la reanudación, Galicia consiguió el empate gracias a un tanto de Lombao en los primeros minutos de segunda parte, pero Isma Cerro puso el 2-1 definitivo en el minuto 55 con un verdadero golazo.
