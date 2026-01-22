El Barco convoca el ‘Día do Clube’ con motivo de la visita del Compostela

Siempre es especial recibir la visita del líder de la categoría en tu campo. Y si ese equipo es el Compostela, más todavía. Donde cada partido, aparece como una oportunidad única de despojar de su condición de invicto al cuadro blanquiazul ante toda tu gente. Mientras que en lo social, el choque adquiere un foco excepcional, motivado por recibir a uno de los equipos más históricos del fútbol gallego.

Teniendo en cuenta la influencia y la entidad de la esedé, el Centro de Deportes Barco ha convocado el ’Día do Clube’ para este próximo domingo 25 de enero, coincidiendo con el partido frente a los santiagueses (17.00 horas).

El CD Barco declara como 'Día do Clube' su partido ante el Compostela. / CD Barco

Con motivo de esta jornada festiva, las entradas adquieren un precio especial de 12 euros para los no socios. Los abonados del club barqués podrán comprar su acceso por un importe de 8 euros, en el caso de adquirirla de forma anticipada, o 10 euros. Además, los socios del Barco podrán complementar el pedido de su entrada con la adquisición de una bufanda del equipo por 7 euros a mayores. Los aficionados interesados en adquirir la entrada de forma anticipada podrán hacerlo en A Horta de Fina e Mar, Peluquería Niño, Churrería A General y La Plazita.

Una final para ambos

En el ámbito deportivo, el CD Barco espera contar con el apoyo de su afición para vencer después de siete jornadas sin hacerlo. Por su parte, el Compostela persigue su sexta victoria consecutiva, un triunfo que igualaría su mejor racha de victorias desde diciembre de 2022.

Guisande y Cañi celebran ante el Barco en la primera vuelta. / Jesús Prieto

En el partido de la primera vuelta, correspondiente a la jornada inaugural, el cuadro blanquiazul abrió el campeonato de liga con una victoria (2-0) encarrilada en los primeros quince minutos gracias a los tantos de Jorge Valín y Antón Guisande.