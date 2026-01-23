El fútbol gallego busca una goleada al cáncer infantil

Cualquier iniciativa solidaria que persiga un buen fin merece contar con un sinfín de apoyos, pero hay causas que siempre despiertan más la conciencia, sobre todo cuando están involucrados los niños, como es el caso del cáncer infantil.

Con motivo del Día Mundial del cáncer infantil, que se celebra el 15 de febrero, la Fundación Unoentrecienmil, la Real Federación Española de Fútbol y la Real Federación Gallega de Fútbol llaman a la participación de todos los clubes gallegos en esta jornada solidaria, para convertir los goles de sus partidos en euros, que se traducen en minutos de investigación contra el cáncer infantil, es decir, que se convierten en vida para miles de niños en España.

Goles contra el cáncer infantil es la iniciativa de fútbol solidario de la Fundación Unoentrecienmil, que busca la colaboración de todos los que el próximo 15 de febrero se vistan de corto para competir en cualquiera de los campos de fútboil gallegos.

Este es el momento de mostrar el poder que tiene el fútbol para mejorar la sociedad. El deporte dio sobradas muestras de estar siempre del lado de la solidaridad y de la ayuda de quien más lo precisa.

¿Cómo se puede participar en esta iniciativa? Muy fácil, cualquier club de fútbol puede convertir uno de sus partidos en solidario simplemente con buena voluntad.

Los pasos a seguir son sencillos. Primero hay que inscribir el club en la página golescontraelcancerinfantil.org indicando el número de equipos y jugadores que van a participar.

Desde Unoentrecienmil mandan los materiales necesarios (carteles, diplomas, post para redes, etc.) para que el club pueda comunicar e informar a las familias. La donación es voluntaria, y la cantidad a donar también. Hay veces que es más y otras menos. No obstante, desde Unoentrecienmil se marcan un objetivo: conseguir cinco euros donados por cada gol que marquen los equipos participantes en la jornada. Por ejemplo, si el equipo tiene 15 jugadores y marca seis goles en el partido, serían 30 euros (6 goles por 5€) y cada jugador donaría 2 euros (30€ entre 15 jugadores). Y si ese día no se marcan goles, siempre se podrá aportar en función de la cantidad de tantos que a esos jugadores le gustaría marcar al peor rival, al cáncer infantil.

Llega el día del partido en la jornada del fin de semana del 15 de febrero: emoción por jugar, disfrutar y meter muchos goles por todos los niños que no disputar el encuentro. Al final de los partidos se recogen las donaciones y se entregan a los jugadores sus diplomas.

Una vez finalizado el partido el club debe hacer el ingreso de la recaudación en la Fundación Unoentrecienmil y recibirá un diploma de club con la cantidad recaudada.

Esto es lo que sucederá en cientos de clubes por toda España y con cientos de niños y niñas y sus familias apoyando la lucha contra el cáncer infantil.

Los fondos recaudados en Goles contra el cáncer infantil se destinarán a la Aceleradora Unoentrecienmil, una línea de investigación continua que analiza cómo la práctica del ejercicio físico durante el tratamiento de los niños con cáncer puede ayudar su curación. Este proyecto nutre nuevas líneas de investigación que beneficiarán cada vez a más niños.

Rafael Louzán, Virginia Torrecilla y Joan Capdevila, acompañados por el gerente del Hospital, el secretario general de la RFEF, Álvaro de Miguel y el director general, Manuel Lalinde, han podido comprobar junto a los terapeutas que trabajan en este proyecto, los beneficios directos en varios pacientes.

El año pasado, gracias al apoyo de seis federaciones territoriales y Escuelas Católicas, se recaudaron más de 48.000 euros gracias a los 236 clubs que se sumaron a la iniciativa y la aspiración de todos es multiplicar esas cifras por una buena causa.

El objetivo de esta iniciativa tiene nombres y apellidos-. Y cara. Y familias enteras involucradas. Más de 1.600 niños y niñas reciben un diagnóstico de cáncer cada año. Lo que más necesitan esos niños es investigación, la única forma de acabar para siempre con su enfermedad.

Para más información se puede consultar en la página golescontraelcancerinfantil.org o escribir a goles@unoentrecienmil.org.