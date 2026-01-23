Secho advierte: el Barco es mejor equipo de lo que indica la clasificación

El Compostela estrena la segunda vuelta de la competición con su visita a un Barco necesitado de puntos, ya que roza los puestos de descenso. El campo de Calabagueiros, que colgó el cartel de Día del Club, vestirá sus mejores galas este domingo, a las seis de la tarde, para recibir al líder invicto.

El técnico del conjunto santiagués, Secho Martínez, repasó la enfermería antes del entrenamiento que este viernes realizó la plantilla en el campo de As Cancelas. «Seguimos un poco la tónica de la semana pasada. Sigue Mateo con unas molestias, vamos a ver si ahora puedo entrenar o no. Y pendientes un poco de la prueba que hicieron a Baña, a ver si ahora me dicen algo de los resultados».

Cerca de 190 kilómetros separan Santiago y O Barco. Es el desplazamiento más largo de la temporada y quizá no es el mejor momento para aventurarse en la carretera. Secho cree que la climatología puede influir en el juego. «Es posible, algo va a condicionar seguro. Vamos a ver cómo está, suspendieron todos los partidos del sábado, el domingo en principio se mantiene todo, vamos a ver como evoluciona, como va y como está el tiempo allí, como se encuentra el campo. Frío esperamos. Vamos a ver un poco el tema de la nieve. En una Tercera en Galicia, en invierno los campos sufren las condiciones climatológicas. Claro que es un factor que condiciona los aspectos del juego, el viento lo condiciona mucho de por sí, los estados del terreno de juego también, pero no queda otra que adaptarse, preparar el partido, mentalizarse y en caso de jugarlo, competirlo lo mejor posible. Y si hay que hacer alguna adaptación pues lo valoraremos, lo miraremos y luego sobre la marcha iremos viendo».

Secho Martínez espera un rival más potente de lo que refleja su clasificación. El técnico de la esedé indica que el Barco «es un equipo que en pretemporada me gustó mucho, que creo que está por debajo del potencial que tiene. Yo creo que tiene equipo para dar un paso más por el rendimiento que yo le he visto. Creo que ha rendido mejor que los puntos que tiene. Es un equipo que combina un poco el juego combinativo directo, busca muchísimo atacarte por fuera, sobre todo cuando recupera o gana un segundo balón o un balón dividido las aperturas por fuera llegan casi siempre con tres o cuatro jugadores al área. En eso son un equipo más o menos poderoso. Por lo que he visto en los últimos partidos los resultados han sido muy, muy, muy ajustados. De hecho, pierden en el descuento en Somozas, 0-1 con Montañeros en el partido previo a ese de Somozas y empatan con el Estradense. Están compitiendo muy bien y nos esperamos un partido complejo en donde nos gustaría empezar con victoria la segunda vuelta”.

El entrenador del conjunto santiagués no destaca a ningún futbolista en concreto del equipo rival. «Juegan casi siempre con muchos jugadores sobre la última línea. Tiene dos bajas en la parte de arriba. Tiene sancionados a Vilachá, el lateral derecho, y a Konaté, que lo utiliza más como central izquierdo pero es diestro. Tiene un jugador un poco diferente, aunque últimamente está entrando más desde el banquillo que de inicio que es Óscar, que aquí en San Lázaro nos había hecho daño. Un jugador ya veterano, pero con muy buen pie. Cuando juega en izquierda, aunque es diestro, de fuera a dentro hace daño y entre líneas o si lo utiliza como segunda punta. Y vamos a ver un poco los perfiles. Si utiliza a Sidi, más referente, más espacio. Freiría puede jugar por dentro o por fuera. También es un jugador muy interesante, dinámico, que se las queda, combativo, buen juego aéreo. Es un equipo competitivo, un buen equipo para la Tercera».

Para paliar las virtudes del rival, Secho Martínez cree que «a nivel defensivo hay que minimizar esas llegadas por fuera, controlar sobre todo momentos de pérdida que puedan ir por fuera rápido, controlar un poco esa llegada de jugadores al área y diría que el equipo que consiga trabajar más la espalda de la última línea defensiva tiene mucho que ganar».

El Barco solo ganó un partido como local. Fue el 5 de octubre frente al Céltiga (2-1). Sin embargo, de los nueve encuentros disputados ante su afición solo encajó más de un gol en dos ocasiones, lo que indica que no es fácil de batir. Secho Martínez considera que «para ser un equipo de los de abajo no encaja mucho. Y sobre todo, por lo que hemos visto en el último tramo, trata de juntar mucho más las líneas y trata de hacerse fuerte un poco desde esa faceta. De hecho, los tres últimos partidos con rivales importantes de la categoría los ha competido. Ha sacado un empate, y casi tenía el de Somozas en la mano, que le ganó en el descuento. Eso quiere decir que el partido va a estar igualado y que hay que estar muy atentos, muy centrados y disputarlo un poco como me gusta decir y como el equipo hace, paso a paso, sin descolgarse en ningún momento del partido y metiendo un ritmo constante que nos lleve a la victoria».