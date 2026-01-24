Osasuna deja helado al Rayo en el descuento

Osasuna, con un gol del croata Ante Budimir en la primera parte y otros dos de Jozhua Vertrouwd en propia puerta y Asier Osambela en el tiempo añadido de la segunda mitad, ganó en un gélido partido en Vallecas al Rayo, que cada vez se acerca más al descenso.

Tras el varapalo sufrido la pasada jornada con la goleada en Vigo y la eliminación copera ante el Alavés, el Rayo regresó a Vallecas dispuesto a comprobar el estado del césped, una vez sustituidas las zonas de las áreas y los laterales, objeto de las críticas de su técnico, Iñigo Pérez, que cada vez que juega contra Osasuna vive un duelo especial por su pasado rojillo y ser el equipo de su ciudad de nacimiento.

Tras el minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente de tren de Adamuz el balón comenzó a rodar y, a los siete minutos, fue el Rayo el que primero avisó con una ocasión muy clara. Álvaro García puso un centro por la banda izquierda al corazón del área y Jorge de Frutos, a la carrera, remató por encima del travesaño delante de Sergio Herrera.

Ese dominio inicial del Rayo fue poco a poco aminorando debido a que Osasuna, con Jon Moncayola e Iker Muñoz en el doble pivote, comenzaron a ganar peso haciendo que su equipo ganase metros empezando a merodear también el área de los locales.

A los 30 minutos, Osasuna logró abrir el marcador. Lo hizo tras un saque de esquina botado por la derecha y mal defendido por el Rayo. Carlos Martín y 'Pacha' Espino no acertaron a despejar el balón en el segundo palo en su duelo con Moncayola y Ante Budimir, muy listo, metió rápido el pie para aprovecharse de su indecisión y batir a Augusto Batalla.

Con ese gol, Osasuna se creció y poco después pudo marcar el segundo con una falta al borde del área que despejó en dos tiempos el portero argentino. Primero a disparo de Rubén García y después al rechace de Javi Galán.

Esos fueron los mejores minutos del conjunto navarro, que desesperó al Rayo de tal forma que Iñigo Pérez, que no acostumbra a hacer cambios al descanso, hizo dos para dar entrada al delantero centro brasileño Alemao y al extremo marroquí Ilias Akhomach, cedido esta semana por el Villarreal y que entró en la convocatoria tras solo dos entrenamientos con el grupo.

Con ellos el Rayo mejoró, sobre todo en la sensación de dar peligro a su rival, que vio como a los 59 minutos le empataban tras un buen centro desde la izquierda de Isi Palazón que remató a gol de cabeza Pathé Ciss anticipándose con autoridad a Jorge Herrando.

El gol dejó aturdido a Osasuna, que vio cómo el Rayo empezó a recobrar el ánimo, sobre todo a raíz de una falta lejana lanzada por el central francés Florian Lejeune que puso a prueba los reflejos de Sergio Herrera, salvador de su equipo.

Para tenre mayor contención, salió en Osasuna el joven centrocampista Asier Osambela, que trató de dar otro aire a la salida de balón de su equipo, cuya ambición le llevó a esperar su oportunidad, que llegó en el tiempo añadido con el Rayo volcado.

Víctor Muñoz se inventó una genialidad en línea de tres cuartos y, tras realizar una buena jugada personal zafándose de tres rivales, lanzó un disparo desde la frontal que tocó en Jozhua y descolocó a Batalla, que solo dos minutos después nada pudo hacer en el mano a mano con Osambela.

La victoria sirve a Osasuna para tomar impulso en la clasificación y deja al Rayo tocado mirando ya de reojo al descenso justo antes de visitar al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu.