El Compos visita a un Barco con piel de cordero pero que puede ser un lobo

El Compostela afronta el desplazamiento más largo de toda la temporada para estrenar la segunda vuelta de la competición. Cerca de 190 kilómetros separan Santiago de O Barco de Valdeorras. No parece en estos momentos, con la climatología que está castigando toda Galicia, el mejor momento para afrontar este viaje, pero el calendario manda.

Después de lo que puede ser toda una odisea por carretera la esedé se vestirá de corto para escuchar a las seis de la tarde, en el campo de Calabagueiros, el pitido inicial de un encuentro que enfrentará al líder invicto de la categoría con un Barco que está rozando el descenso ya que ocupa la posición décimo quinta, con un punto de ventaja sobre el antepenúltimo que es el Noia, y dos puntos sobre los dos últimos clasificados, el Silva y el Barbadás.

La distancia entre santiagueses y valdeorreses es abismal ya que 27 puntos los separan en la tabla. Los 41 del equipo de la capital gallega están muy lejos de los 15 del equipo ourensano. Pero no parece que esa ventaja se vaya a ver reflejado sobre el césped de hierba natural de Calabagueiros, campo con capacidad para dos mil aficionados y cuyas gradas presentarán una buena entrada en un partido declarado Día del Club.

Es cierto que los números muestran una realidad, pero el juego parece querer llevarle la contraria. El Barco solo logró tres victorias y cinco empates por nueve derrotas. Y sus números como local son muy malos. El equipo que prepara Lino Estévez solo consiguió un triunfo ante sus aficionados y fue hace ya más de tres meses y medio. Fue el pasado 5 de octubre ante el Céltiga por 2-1. El resto de puntos logrados en su feudo los sumó gracias a los empates ante el Alondras (1-1), el Rácing Villalbés (0-0) y el Estradense (1-1). Sus otros seis enfrentamientos delante de sus seguidores se saldaron con derrota ante el Viveiro (0-1), el Boiro (0-1), el Gran Peña (1-2), el Arteixo (0-3) y el Montañeros (0-1). De estos datos se puede desprender que de nueve encuentros solo dos equipos, Gran Peña y Arteixo, consiguieron marcarle más de un gol, lo que habla de la efectividad defensiva del Barco.

Presenta el conjunto ourensano mejores números lejos de su feudo. Como visitante consiguió dos victorias, en Cambados (0-1) y Barbadás (1-2), y empató en dos ocasiones con el Lugo B (1-1) y el Noia (1-1) cayendo en el resto de sus visitas ante Compostela (2-0), Silva (1-0), Arosa (2-0) y Somozas (1-0), cediendo en este último partido en el descuento.

Hay que tener en cuenta que como visitante solo el Compostela y el Arosa consiguieron batir su portería en dos ocasiones.

Fue precisamente con el Compostela con quien jugó el primer partido de esta competición. El pasado 7 de septiembre a las seis de la tarde el balón echaba a rodar en el césped del estadio de San Lázaro y al poco tiempo, cuando solo habían transcurrido tres minutos, Jorge Valín adelantaba a los santiagueses para que diez minutos después Antón Guisande ampliara la ventaja estableciendo el definitivo 2-0.

Es muy posible que en esta ocasión no sea tan fácil. El tiempo puede influir ya que se espera una temperatura a la hora del partido de entre cuatro y seis grados aderezada en algún momento del partido con la lluvia.

Pero quien sí pondrá todo lo que esté en su mano para ganar va a ser la plantilla del Barco, que en los últimos enfrentamientos está compitiendo con mucha entereza poniéndolo las cosas muy complicadas a sus rivales.

Sus jugadores luchan cada balón y quizá a consecuencia de ello el Barco es el segundo equipo con más tarjetas de la competición, solo superado por el Noia. Sus 59 cartulinas amarillas y dos rojas demuestran que luchan cada jugada.

Rabil Bin y Konaté fueron los únicos jugadores del equipo que fueron expulsados, cuyas 59 cartulinas amarillas tienen nombre propio: Andrés Calvo (7), Raúl Paz (7), Konaté (6), Rabil Bin (5), Marcos Vilachá (5), Diego Santín (4), Carlos Cruz (4), Miguel Freiría (4), Mande Sidibe (3), Brian Bailon (3), Noel Álvarez (3), Brian Castro (2), Juanma Justo (2), Imanol (2), Manuel Rodríguez (1) y Óscar Martín (1).

El Barco registra dos importantes bajas para su enfrentamiento con el líder ya que no podrá contar con el lateral Marcos Vilachá ni con Konaté al estar los dos sancionados.

Salta a la vista que uno de los grandes problemas que está padeciendo el Barco es su falta de gol. Hasta la fecha, en los 17 encuentros transcurridos solo perforó la meta contraria en diez ocasiones. Sus goleadores fueron Brian Castro, en tres ocasiones, Miguel Freiría, por dos veces, y Óscar Martín, Diego Santín, Rabel Bin y Konaté, con un tanto cada uno. El otro gol fue obra de Adri, jugador del Céltiga que marcó en propia puerta en el único encuentro que ganó el Barco como local. Solo el Silva presenta peores cifras con nueve goles a favor.

En cuanto a la faceta defensiva, el conjunto valdeorrés recibió 20 goles, una cifra más que aceptable ya que solo ocho equipos recibieron menos tantos. Además, solo cuatro equipos le hicieron más de un gol.

El Barco mezcla veteranía con juventud. El delantero Óscar Martín, con 37 años, es el mayor, seguido por el guardameta Imanol, con 35. Solo otros dos jugadores superan la treintena, el defensa Marcos Vilachá, con 31 y el portero Alberto, con 30. Por contra los más jóvenes son los delanteros Brian Castro, Manuel Rodríguez y Vicente Schneider, todos ellos con 22 años, seguidos, con un año más de edad, por los centrocampistas Dalseth, Noel Álvarez y Raúl Paz.

El Compostela tratará de permanecer invicto para al menos conservar su ventaja de diez puntos sobre el segundo clasificado, pero Secho Martínez y sus jugadores son conscientes de que la labor no va a ser fácil y que pese a lo que diga la clasificación este domingo se miden a un rival muy competitivo y difícil de doblegar.