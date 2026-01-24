El Padronés Cortizo se refuerza con Álvaro Sansano y Manuel Sanroma

El Equipo Cortizo continúa desvelando los nombres de sus nuevas caras para el 2026 y confirmó este viernes otros dos fichajes que apuntalarán su plantilla sub-23. Álvaro Sansano y Manuel Sanroma se unen al Padronés para reforzar una plantilla que ya cuenta con 14 corredores.

Álvaro Sansano (Villarreal-Castellón, 2007) fue una de las grandes sensaciones del circuito júnior la pasada temporada en las filas del Baqué, una escuadra de formación aliada con el Movistar para el impulso de nuevos ciclistas. Sansano llega al Padronés con 18 años, cumplidos a finales diciembre, y avalado por victorias importantes como la lograda en el Trofeo Ayuntamiento de Peñafiel de la Copa de España. Además, se impuso en la Clàssica Camp de Morvedre juvenil con una exhibición en el Alto del Garbí que le sirvió para proclamarse campeón de la Comunitat Valenciana. Su gran año le catapultó a la Selección Española júnior, con la que disputó la prueba de la Copa de las Naciones de Hungría.

«Uno de mis puntos fuertes es la alta montaña. Aunque soy un corredor grande, se me dan bien los puertos largos porque regulo de forma óptima el esfuerzo», explica Sansano, destacando también sus virtudes «cuando toca llanear y mantener los vatios altos durante cierto tiempo». Con este perfil, no le resulta difícil elegir qué carreras le gustaría correr en su temporada de debut como sub-23. «Estoy deseando empezar a competir y ayudar al equipo. Ojalá pueda estar en la Bidasoa Itzulia o el Memorial Valenciaga, ya que sería un reto para mí comprobar cómo me desenvuelvo en pruebas de este tipo».

Manuel Sanroma (Almagro-Ciudad Real, 2005) se incorpora al Cortizo procedente del Valverde Team, a donde llegó desde el Polti Kometa cuando la Fundación Alberto Contador reformuló su cantera y prescindió de su escuadra sub-23. Su experiencia en la categoría le abrió las puertas del Padronés. «Manuel es un gran trabajador en carrera, uno de esos corredores que consiguen engranar y cohesionar al equipo», explica Serrano.

Por su parte, Sanroma se muestra «feliz ante este nuevo reto», se define como un ciclista «polivalente» que puede ayudar «en todo tipo de carreras». Sus favoritas, las tiene muy claras. «Me gustaría hacerlo bien en el Memorial Sanroma. Es en mi pueblo, homenaje a mi tío y marca el estado de forma en el que llegamos los corredores al inicio de temporada», explica el ciclista manchego.

Ortega, con España sub-23

Pablo Ortega, otro de los fichajes confirmados semanas atrás por el Padronés Cortizo, competirá este fin de semana con la selección española sub-23 en las dos pruebas que abren el calendario nacional: la Clàssica Camp de Morvedre y el GP Castellón-Ruta de la Cerámica. El ciclista madrileño fue convocado por Pascual Orengo para estas dos citas que levantan el telón de la temporada y en las que competirán con equipos World Tour, Proteam y Continentales.