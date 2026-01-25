El Barco saca oro de dos saques de esquina para ser el primero en derrotar al Compos

Poco esperaba la SD Compostela perder su primer encuentro de la temporada en Calabagueiros, ante un rival de la zona baja de la tabla. Sin embargo, allí fue donde los de Secho Martínez fueron a caer ante un rival que les devolvía así el 2-0 del partido de ida en una tarde fría y lluviosa.

Secho ya había advertido antes de que el juego del Barco no se correspondía con su clasificación. El conjunto ourensano estaba compitiendo muy bien en sus últimos compromisos. Demostraba ser un equipo difícil de batir. De hecho, solo cuatro equipos le hicieron más de un gol. Su lunar estaba en el acierto con la portería contraria ya que en 17 partidos solo habían perforado la portería rival en diez ocasiones, y una de ellas lo hizo un jugador rival en propia meta.

Pero esta vez dos goles de Bin en dos saques de esquina dieron el triunfo a un CD Barco que supo aprovechar sus ocasiones y defender con uñas y dientes su ventaja para evitar que el rival encontrase espacios y batiese a Imanol, sumando así tres puntos de oro en su lucha por alejarse de la zona de descenso. Tuvieron sus opciones los compostelanos, sobre todo después del 2-0, con un disparo de Charly y otro de Maceira que no encontraron portería.

El encuentro comenzó como todo el mundo esperaba, con el equipo local cediendo el balón a su rival y centrando todos sus esfuerzos en defender con todo, tratando de evitar por todos los medios que el Compostela pasase con el balón controlado de la línea de tres cuartos. La esedé tenía el balón y lo movían con comodidad en el centro del campo, pero el suyo era un dominio estéril ante un rival muy bien plantado, con la presión alta y que no daba opciones. Le faltaba verticalidad al equipo e ideas para abrir líneas.

Los de Secho lo intentaban todo, pero no conseguían generar peligro y las pocas veces que conseguían acercarse al área contraria, acababan viendo como la defensa local impedía su último pase. No tenía trabajo Imanol en la meta local. Tampoco lo tenía Cobo en la portería visitante, el CD Barco apenas se prodigaba en ataque, aunque intentó sacar provecho de algún robo de pelota, con balones largos buscando sorprender a los visitantes a la contra. No lo conseguían. El Compostela se replegaba bien y apenas daba opciones a su rival. Sin embargo, cuando parecía que al descanso se iba a llegar sin goles en el electrónico, en el minuto 37 los locales sacaban petróleo de su mejor ocasión, un córner que se estrellaba primero en la madera pero que Bin, atento, enviaba al fondo de las mallas tras cazar el rechace.

Era el 1-0 y un jarro de agua fría para los de Secho Martínez, que no mostraban capacidad alguna de reacción en los minutos finales y se dejaban todo el trabajo para la segunda mitad.

Tras el descanso, el Compos salió a por todas en busca del empate. Los de Secho se lanzaron con la vista puesta en la meta rival, pero lo cierto es que los visitantes seguían sin encontrar la portería contraria. Y mientras, el CD Barco reforzaba sus posiciones defensivas, montando una auténtica muralla frente a los dominios de Imanol y buscando los balones largos para tratar de cerrar el partido. Y en otro de ellos, como había sucedido en la primera mitad, llegaba un nuevo saque de esquina para los locales que Bin aprovechaba de nuevo para establecer el 2-0 en el minuto 57 colando el balón por toda la escuadra.

No se lo pensó el técnico de los compostelanos, que apenas tardó un minuto en mover el banquillo. Hasta cuatro cambios introducía Secho Martínez en busca de un revulsivo, dando entrada a Charly, Rosón, Cañizares y Diego Rodríguez. Le funcionó a medias el plan, porque lo cierto es que a raíz de ahí los suyos se mostraron más verticales y consiguieron abrir huecos en la zaga local para empezar a llegar cada vez con más peligro a los dominios de Imanol. Y así pudo llegar el 2-1 en una buena jugada que Maceira no conseguía finalizar con éxito. Tampoco Charly encontraba portería poco después en otra buena ocasión de los blanquiazules, que veían como el reloj corría en su contra.

En el minuto 88, los visitantes pidieron penalti por manos de un defensa del Barco, pero el árbitro no vio nada punible.

Lo intentaron todo los visitantes en la recta final, pero el CD Barco, con todo el equipo defendiendo ya el 2-0, supo cerrar bien su área y dejar sin opciones al líder del grupo, que además de estrenar su casillero de derrotas por primera vez en esta temporada se quedó sin marcar.

Noticias relacionadas

Con esta derrota los compostelanistas siguen siendo líderes destacados, aventajando ahora al Somozas en siete puntos, en ocho al Arosa y en diez al Villalbés.