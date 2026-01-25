LaLiga EA Sports
Un gran Oyarzabal da a la Real el triunfo ante el Celta pese a jugar la segunda parte con diez
Borja Iglesias igualó el primer gol del capitán donostiarra, pero este volvió a anotar y Brais Méndez de penalti puso la sentencia
EFE
La Real Sociedad ha doblegado al Celta (3-1), que jugó toda la segunda parte con un jugador más pero que sucumbió a la magia de un Mikel Oyarzabal omnipresente y que fue el autor de dos goles sobresalientes para dejar los tres puntos en Anoeta.
El internacional español había adelantado a su equipo en el primer tiempo, pero el choque se complicó para los intereses donostiarras con la expulsión directa de Caleta-Car al filo del descanso y empeoró con el empate de Borja Iglesias que amenazaba la alegría local.
Cuando todo apuntaba a que los vigueses voltearían el marcador llegó la contra realista, mediada la segunda parte, en la que reapareció Oyarzabal para casi calcar el gol que había marcado antes desde fuera del área para batir por bajo a un Radu que se limitó a seguir la trayectoria del tanto del delantero txuri urdin con la mirada.
En el descuento un penalti sobre Odriozola significó el tercer gol, obra de Brais Méndez.
- Chisco Lema, veterinario experto en lobo: 'Hay manadas especializadas en cazar perros
- Tras 'Ingrid' llegan dos semanas de lluvia: 'Serán fuertes y continuadas
- ¿Llueve en Santiago? Estos cuatro bares con juegos de mesa son perfectos para pasar la tarde con amigos
- Santiago pierde otros 250.000 euros de la UE por el retraso en las obras de la plataforma logística
- El compostelano que celebra sus 102 años con un buen cocido: «Me gusta tomar dos copitas de vino con la comida»
- Nominan a dos Premios Goya a un conocido fotógrafo con estudio en Bertamiráns
- Doscientos alumnos de Ames dicen fin a las humedades tras sustituirse el tejado del Colexio de Barouta
- La humanización de Bertamiráns se unirá a la del tramo brionés de O Tremo tras la de Milladoiro