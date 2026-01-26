Cuando el Lobelle llevaba a Santiago a codearse con los grandes: 20 años del primer título nacional para un club compostelano

Como se suele decir, cualquier tiempo pasado fue mejor. La nostalgia suele estar a la orden del día en todos los aspectos y, como no puede ser de otra manera, el deporte no es ajeno a esta circunstancia.

Es el claro ejemplo del deporte compostelano, con la 'esedé' tratando de volver a Segunda RFEF o el Obradoiro buscando ese ansiado ascenso a la ACB que se le escapó la campaña pasada. Con este panorama es imposible no echar la vista atrás y añorar el pasado recordando los 30 años que se cumplieron este enero del histórico subcampeonato de invierno de la SD Compostela o los 10 años que hará en febrero de la primera y única participación del Obra en la Copa del Rey.

Obradoiro y Compostela son los grandes baluartes del deporte compostelano, pero hubo un tiempo, no muy lejano, en el que no era así y las miradas iban dirigidas hacia el parqué, hacia el fútbol sala, gracias a un Autos Lobelle que disfrutó durante la segunda mitad de la primera década de los 2000 de su gran época dorada, llevando a Santiago a codearse de tú a tú con los grandes del panorama nacional e internacional.

Precisamente, este 23 de enero se cumplieron 20 años de su primera gran gesta: la conquista de la Copa de España 2006 en Zaragoza, un título que inauguró un palmarés de ensueño y que ostenta el honor de ser el primer gran trofeo nacional levantado por un equipo compostelano.

Los jugadores del Lobelle con la Copa de España de fútbol sala conquistada en 2006 en Zaragoza / Lavandeira jr

Un camino de espinas

El Autos Lobelle llegaba a la Copa de España como tercer clasificado en Liga y, en su camino al título, tuvo que deshacerse de un Polaris World Cartagena lleno de estrellas y de los dos grandes dominadores del fútbol sala nacional: el Pozo Murcia y el Boomerang Interviú, que hasta el auge del Barça en 2010 se repartieron gran parte de los títulos a nivel nacional.

En cuartos de final, los santiagueses se impusieron con comodidad por 7-4 a un Polaris World Cartagena liderado por nombres como Jordi Torras (sexto futbolista español con más internacionalidades) o el bicampeón del mundo con Brasil Manoel Tobias.

Ya en semifinales, el Lobelle dejó una de esas gestas épicas que tanto se recuerdan. Fue ante su particular 'bestia negra', el Pozo Murcia, en un partido en el que los compostelanos consiguieron forzar 'in extremis' la prórroga. En el tiempo extra, dos goles de Serpa pusieron el 3-2 definitivo y sellaron un histórico pase a la final del torneo del ko.

Ciço y Alemao pugnan por un balón en la semifinal de la Copa de España 2006 ante ElPozo Murcia / JAVIER BELVER

Una final histórica

Ya en el partido por el título, el Lobelle se midió al gran favorito, el Boomerang Interviú, que buscaba levantar su tercera Copa de España dconsecutiva, algo que evitaron los compostelanos en un partido vibrante que se decidió desde el punto de penalti.

A los 19 minutos, el brasileño Ciço adelantó a los compostelanos, aunque no tardó en llegar la respuesta de la 'máquina verde' y Andreu puso el empate antes del descanso. Tras la reanudación, un nuevo gol de Ciço volvió a adelantar al Lobelle, mientras que Schumacher devolvió las tablas al marcador. El 2-2 ya no se movió ni en el tiempo reglamentario ni en la prórroga, llevando el partido por el título a los penaltis

Los jugadores del Lobelle celebran la Copa de España lograda en Zaragoza en 2006 / JAVIER BELVER

El Lobelle estuvo más acertado que los madrileños desde los seis metros, con un imperial Toni Lodeiro bajo palos. El portero gallego, que se erigió como el gran héroe, detuvo dos penaltis en la tanda y Pitu marcó el más importante, el que dio el título a los compostelanos, aprovechando el fallo de Andreu. Un gol que ya es historia del Lobelle y del deporte compostelano, al suponer el primer título nacional para un club de la capital gallega.

Un partido que marcó una era

Un título, el de la Copa de España, que el Lobelle estuvo a punto de repetir en dos ocasiones más, cayendo ambas veces en la final. En 2010, en un torneo celebrado en Santiago, El Pozo Murcia se impuso en la prórroga por 3-2, mientras que en 2012, también en la prórroga, el FC Barcelona superó por 5-3 al Lobelle en la que, a la postre, sería su última final por un título.

Sin embargo, a pesar de estas dos derrotas, la Copa de España lograda el 22 de enero de 2006 en Zaragoza fue el primero de los éxitos que logró el conjunto compostelano. De hecho, apenas un año y seis días después, el 28 de enero de 2007, el Lobelle conquistó el primer título continental de un club compostelano: la Recopa de Europa, tras batir por 5-3 al Benfica el Multiusos Fontes do Sar en un partido de infarto. Una Recopa de Europa que estuvo a punto de repetir al año siguiente, pero que evitó el Interviú al imponerse en la final por 6-4.

El Lobelle cerró su particular triplete de títulos con la Supercopa de España del año 2010, el último de los éxitos de los compostelanos. Un título que logró en Guadalajara tras imponerse una vez más en la final al Inter Movistar, esta vez por 3-2. Los santiagueses se sacaron así una espinita clavada tras perder dos finales anteriormente (2006 y 2009) contra su gran verdugo, El Pozo Murcia, ambas con idéntico resultado final: 3-2.